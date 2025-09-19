Industripersonal

J1 Bemanning AB / Processoperatörsjobb / Gislaved
2025-09-19


Visa alla processoperatörsjobb i Gislaved, Gnosjö, Tranemo, Värnamo, Svenljunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos J1 Bemanning AB i Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Hylte, Jönköping eller i hela Sverige

Är du praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs i en verkstad/industriell miljö?
Är händig, noggrann och ansvarstagande?
Du trivs med att jobba i team och bidra till gemensamma mål.

Vi söker industri medarbetare till våra kundföretag Gislaveds Kommun

Dina arbetsuppgifter skulle kunna vara:
• Truckkörning
• Orderplock
• Maskinoperatör
• Svets
• CNC-operatör

Kan vara metall, plast eller trä. Det kan innebära montering, plocka, packa och/eller avsyna detaljer.
Kan vara till att hålla igång maskiner som maskinoperatör

Du behöver kunna läsa och förstå instruktioner och arbetsordrar.
För att klara arbetet både talar och skriver du svenska obehindrat. Meriterande om du har tidigare erfarenhet från industrin.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
J1 Bemanning AB (org.nr 559418-5588), https://www.j1bemanning.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
J1 Bemanning

Kontakt
Jenni Tiger
jenni@j1bemanning.se

Jobbnummer
9517221

Prenumerera på jobb från J1 Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos J1 Bemanning AB: