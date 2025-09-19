Industripersonal
Är du praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs i en verkstad/industriell miljö?
Är händig, noggrann och ansvarstagande?
Du trivs med att jobba i team och bidra till gemensamma mål.
Vi söker industri medarbetare till våra kundföretag Gislaveds Kommun
Dina arbetsuppgifter skulle kunna vara:
• Truckkörning
• Orderplock
• Maskinoperatör
• Svets
• CNC-operatör
Kan vara metall, plast eller trä. Det kan innebära montering, plocka, packa och/eller avsyna detaljer.
Kan vara till att hålla igång maskiner som maskinoperatör
Du behöver kunna läsa och förstå instruktioner och arbetsordrar.
För att klara arbetet både talar och skriver du svenska obehindrat. Meriterande om du har tidigare erfarenhet från industrin. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J1 Bemanning AB
(org.nr 559418-5588), https://www.j1bemanning.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
J1 Bemanning Kontakt
Jenni Tiger jenni@j1bemanning.se Jobbnummer
9517221