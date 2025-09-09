Industrimedarbetare till Vindeln
Vi söker en lagerarbetare och en montör till kund i Vindeln!Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Som lagerarbetare innefattar dina arbetsuppgifter scanning av artiklar, plock och pack på lagret samt truckkörning där truckkort A2 och A4 samt B1 är ett krav.
Som montör kommer du arbeta med slutmontering av företagets produkter.
Tjänsterna som industrimedarbetare är ambulerande konsultuppdrag med start så snart som möjligt.
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta inom industriproduktion och är en lättlärd och ansvarstagande person som gillar samarbete. Du har B-körkort, tillgång till egen bil samt gärna behörighet för travers. För tjänsten som lagerarbetare är truckkort A2, A4 och B1 ett krav. För tjänsten som montör bör du ha god verktygsvana och stort intresse för att skruva. Det är meriterande med tidigare erfarenhet inom industri eller verkstad.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Inledningsvis erbjuder vi dig en visstidsanställning genom Adecco Sweden, tjänsten är på heltid och uppdraget utförs hos kund i Vindeln. Tillsättning sker så snart som möjligt.
Adecco är ett av världens största rekryterings- och bemanningsföretag och vår viktigaste tillgång är våra kvalificerade medarbetare. Hos oss och på våra kunduppdrag kommer du som konsult att uppskattas för din kompetens som gör skillnad! Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Adecco kan erbjuda dig möjligheten till intressanta uppdrag på attraktiva företag, till tjänster som kanske aldrig kommer ut på den öppna marknaden. Vi vill att du ska må bra och ger dig friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut, så varmt välkommen med din intresseanmälan redan idag!
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Frida Olsson på frida.olsson@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
