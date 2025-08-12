Industrimålare
Jernbro Industrial Services AB / Lackerarjobb / Kiruna Visa alla lackerarjobb i Kiruna
2025-08-12
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jernbro Industrial Services AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Umeå
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Vi söker en entusiastisk och noggrann individ med ett skarpt sinne för detaljer för att ansluta sig till vårt team som Industrimålare. Om du gillar att arbeta i en miljö där precision och uppmärksamhet på detaljer är av yttersta vikt, kan detta vara det perfekta tillfället för dig.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Till vår verksamhet i Kiruna söker vi nu en Industrimålare som vill vara med i arbetet med att erbjuda våra strategiska partners kundanpassade lösningar från förfrågan till färdig produkt. Som i korrosionsskyddsmålare hos oss så kommer du att måla allt från små till stora konstruktioner med fokus på korrosionsskydd. Vi söker dig som har tidigare industrierfarenhet och någon form av dokumentationserfarenhet med fokus på noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer. Som person bör du vara en duktig organisatör med förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt. Viktigt är att du har en positiv attityd och en vilja att lära dig nytt. Vi förutsätter att du har en god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Körkort B är ett krav. Även om du inte har tidigare erfarenhet av specifikt Industrimålning så är vi villiga att investera i rätt person. Om du är redo att anta utmaningen och tror att du har de nödvändiga färdigheterna och egenskaperna för detta arbete, ser vi fram emot din ansökan.
Vad vi erbjuder
Vi ger dig en unik möjlighet att bidra till Jernbros utvecklingsresa och till den gröna omställningen inom svensk industri. Du kommer att arbeta med nationella team i en utvecklande miljö, med en öppen och transparent atmosfär. Vårt arbete är krävande och har frihet. Frihet, att genom ansvar, utvecklas och kombinera yrkes- och privatliv till en bra match.
Du blir en del av ett framtidsdrivet företag med fokus på underhåll och projekt för att skapa hållbara lösningar för industrin och samhället. Vi tror på att ha roligt och att lyckas tillsammans med kunder, partners och kollegor. Vi är stolta över att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö där din kompetens och yrkeskunskap värderas högt.
Du kommer att ingå i ett inkluderande, jämställt och mångsidigt företag, som har stort engagemang och en hänsyn till varandra, där olikheter är styrkor. Vi tror på att tillsammans blir vi bättre med styrkan från mångfald, jämställdhet och inkluderande team.
Låter detta som ett jobb för dig? Sök tjänsten som Industrimålare redan idag!
Kontakt och ansökan
Om du vill ha ytterligare information, är du välkommen att kontakta Arbetsledare Jonny Henriksson på tel 010-4831427.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan snarast.
Jernbro-koncernen är Skandinaviens ledande leverantör inom industriellt underhåll och projekt och omsätter 2,7 miljarder. Varje dag, året om, hjälper vi industrin och ägare av samhällsinfrastruktur att producera säkrare, effektivare och mer hållbart. Med djup ingenjörs- och utförarkompetens inom underhåll och övriga teknikdiscipliner som mekanik, el, automation och energi bidrar vi till utveckling och effektivisering av kundernas verksamhet och därmed också till ökad konkurrenskraft. Vi finns lokalt och nära våra kunder på omkring 35 platser, där våra 1300 anställda har specifika kunskaper om deras olika processer och utmaningar. Bland våra många kunder finns små och medelstora lokala företag och stora internationella koncerner med verksamhet inom tillverkning, fordon, gruvor, järn, stål, livsmedel, läkemedel, energi, petrokemi, kemi, papper, massa, marin samt vatten och avlopp.
I Jernbro-koncernen ingår Jernbro Industrial Services AB, Svenska GMK AB, Veltec AS och Jernbro Industrial Services i Gällivare AB. Som en del av vårt arbete för en trygg arbetsplats kan bakgrundskontroller genomföras inför anställning. Ersättning
fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jernbro Industrial Services AB
(org.nr 556912-0149), http://jernbro.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9454666