Industrilackerare / Industrial painter
2025-09-22
Moses Bil & Lack Tollarp AB är inte bara en arbetsplats, det är ett center för innovation och hantverksskicklighet inom bilindustrin. Beläget strax söder om Kristianstad, arbetar vi med en varierad kundbas som inkluderar försäkringsbolag, företag och privatpersoner. Vårt team på cirka 60 engagerade medarbetare arbetar i toppmoderna faciliteter, utrustade för att hantera allt från småreparationer till avancerade lackeringsuppdrag.
Som auktoriserad servicepartner till Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Skoda, Seat och Tesla samt med erfarenhet av att arbeta med de exklusiva bilarna från Koenigsegg. Vi har etablerat oss som ett ledande fullservicecenter inom bilreparation och lackering. Att vi får förtroendet att lackera bilar från Koenigsegg är ett kvitto på vår strävan efter perfektion och vår förmåga att leverera resultat i världsklass.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu passionerade och skickliga yrkespersoner som vill bli en del av vårt växande team. Vi har ledig tjänst för industrilackerare som brinner för detaljer och perfektion. I din roll kommer du att arbeta med en varierad flotta av bilar - allt från vardagsbilar till exklusiva modeller värda miljoner. Varje uppdrag kräver noggrannhet och ett öga för detaljer, och du kommer att vara en nyckelperson i att säkerställa att varje bil lämnar vårt center i perfekt skick.
Vad vi erbjuder
Arbete med prestigeprojekt: Du får möjlighet att arbeta med bilar från några av världens mest exklusiva märken.
Moderna arbetsmiljöer: Våra faciliteter är toppmoderna och utrustade med den senaste teknologin inom bilreparation och lackering.
Ett sammansvetsat team: Hos oss är du inte bara en anställd, utan en del av en familj som stöttar varandra och strävar efter gemensamma mål.
Personlig utveckling: Vi värderar kompetens och erfarenhet, och ger dig möjligheten att utvecklas och växa inom företaget.
Kollektivt boende: Vi erbjuder kollektivboende som är på gång avstånd från arbetsplatsen.
Vem är du?
Vi söker dig som har omfattande erfarenhet som industrilackerare. Formell utbildning är meriterande, men inte ett krav - vi lägger större vikt vid din erfarenhet och de resultat du kan uppvisa. En viktig sak är att du arbetar självständigt och är självgående, men även att du är en flexibel, pålitlig och dedikerad person som sätter kvalitet i första rummet. Ditt öga för detaljer och din förmåga att arbeta med precision, även under tidspress, är avgörande för att lyckas i denna roll.
Ansök nu
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett företag där perfektion är normen? Skicka in din ansökan idag och bli en del av Moses Bil & Lack Tollarp AB!
VACANCY NOTICE IN ENGLISH
About the Job
Company Description
Moses Bil & Lack Tollarp AB is not just a workplace; it's a hub of innovation and craftsmanship in the automotive industry. Located just south of Kristianstad, we serve a diverse clientele including insurance companies, businesses, and private individuals. Our team of around 60 dedicated employees works in state-of-the-art facilities, equipped to handle everything from minor repairs to advanced painting projects.
As an authorized service partner for Volkswagen, Volkswagen Transport, Skoda, Seat and Tesla. Also with experience working on the exclusive Koenigsegg cars, we have established ourselves as a leading full-service center in car repair and painting. Being entrusted with painting Koenigsegg vehicles is a testament to our pursuit of perfection and our ability to deliver world-class results.
Job Responsibilities
We are looking for someone with extensive experience as an industrial painter. Formal education is an advantage, but not a requirement - we place greater emphasis on your experience and the results you can demonstrate. It is important that you work independently and are self-motivated, but also that you are a flexible, reliable and dedicated person who puts quality first. Your eye for detail and your ability to work with precision, even under time pressure, are crucial to succeed in this role.
What We Offer
Prestigious Projects: You will have the opportunity to work on vehicles from some of the world's most exclusive brands.
Modern Work Environment: Our facilities are state-of-the-art and equipped with the latest technology in car repair and painting.
A Close-Knit Team: Here, you are not just an employee; you are part of a family that supports each other and strives towards common goals.
Personal Development: We value skills and experience and provide opportunities for you to grow and develop within the company.
Relocation package/Accomodation: We are offering accomodation. The accomodation is very close (walking distance) and is owned by the employer.
Help with administrative issues: The employer will also help you with administrative issues about living and working in Sweden.
Who You Are
We are looking for individuals with extensive experience in car preparation or painting. Formal education is advantageous but not required; we place more importance on your experience and the results you can demonstrate. You are a flexible, reliable, and dedicated person who prioritizes quality. Your attention to detail and ability to work with precision, even under pressure, are essential to succeed in this role.
Apply Now
Ready to take the next step in your career and be part of a company where perfection is the standard? Submit your application today and join Moses Bil & Lack Tollarp AB!
