Industrilackerare
JKS Sverige AB / Lackerarjobb / Ängelholm Visa alla lackerarjobb i Ängelholm
2025-11-05
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JKS Sverige AB i Ängelholm
, Åstorp
, Bjuv
, Båstad
, Höganäs
eller i hela Sverige
Är du noggrann och har ett öga för detaljer? Vill du vara en viktig del av tillverkningsindustrin?
Vi söker en industriell lackerare som vill vara en del av SIGI i Ängelholm.
Om rollen:
Som industrilackerare arbetar du med lackering av olika produkter som vår kund tillverkar. Arbetet involverar både automatiserade processer och manuell lackering med sprutpistol samt tvätt med lasertvätt.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Lackering av produkter
Övervakning av lackeringsprocessen.
Förberedelse av material genom slipning och upphängning.
Krokning av detaljer efter lackering och kvalitetskontroll av den färdiga lacken.
Maskering inför målning.
Traverskörning för tyngre/större produkter.Kvalifikationer
Utbildning inom lackering är meriterande, men vi utbildar gärna rätt person.
God fysisk förmåga (stora och tunga föremål ska flyttas )
Noggrannhet och ansvarstagande
Pålitlig och punktlig
God svenska i tal och skrift
Effektivt i arbetsflöde.
God samarbetsförmåga
Arbetsplats:
Arbetet kommer att ske i SIGI lokaler i Ängelholm
Lön Enligt GFL
Kollektivavtal; Finns
Arbetstider måndag - Fredag 0700-1600 ( kan bli skiftarbete )
Uthyrningsuppdrag med chans till anställning hos SIGI.
Start omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), https://marcolift.com/sv/om/sigi-europe/ Arbetsplats
Sigi Europe AB Kontakt
Andreas Lindin and@jksgroup.se Jobbnummer
9590754