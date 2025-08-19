Industrielektriker / mekaniker
2025-08-19
Vi söker en driven industrielektriker / mekaniker. Som industrielektriker /mekaniker på Draken kommer du att arbeta med service, underhåll och reparationer av vår elektriska maskinutrustning med tyngdpunkt på förebyggande och förbättrande.
Du bör ha högt ett ansvarstagande och vara flexibel då en del jobb kommer akut. Du bör vara duktig att analysera och felsöka problem. Vi lägger stor vikt i de personliga egenskaperna men ser gärna att du har arbetslivserfarenhet eller utbildning inom något av områdena driftteknik, styr- reglerteknik, automation eller hydraulik/pneumatik. Du kommer att ingå i ett team som sköter om vår maskinpark. Erfarenhet från plastproduktion är en merit.
Arbetet är en dagtidtjänst och kräver att du är självgående och strukturerad men samtidigt att du kan arbeta i lag.
Det är viktigt att du kan arbeta under eget ansvar samt har god kommunikativ förmåga. Du har goda språkkunskaper i svenska.
Vi ser att du fyller dessa kriterier:
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Du skall vara teknikintresserad och duktig på att finna lösningar på problem.
Du är nyfiken och tycker det är kul att lära dig nya saker.
Då vi ser en ökad efterfrågan av våra produkter och att vi ständigt behöver förbättra oss kommer du att vara en viktig del i vårt förbättringsarbete.
För att veta mer om Draken besök gärna vår hemsida www.draken.se
Vid frågor eller ansökan, skicka dessa till oss på: arbeta@draken.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: arbeta@draken.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industrielektriker".
Detta är ett heltidsjobb.
Fabriksgatan 1
330 21 REFTELE
Produktionschef
Produktionschef
Patrik Blomqvist patrik.blomqvist@draken.se 0722398752
