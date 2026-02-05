Industrielektriker
Meccom Industripartner AB / Elektrikerjobb / Klippan Visa alla elektrikerjobb i Klippan
2026-02-05
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meccom Industripartner AB i Klippan
Brinner du för teknik, vill ha ett varierat jobb samt vara med på en spännande tillväxtresa? Nu finns chansen, Meccom Industripartner söker Industrielektriker till företagets Industriserviceavdelning. Avdelningen sköter service, underhåll och genomför projekt hos ett stort antal fabriker i Skåne.
Vi söker nu
Industrielektriker
Vi behöver utöka vår Industriserviceavdelning med Industrielektriker och söker dig som har minst 3 års erfarenhet från motsvarande tjänst.
Som Industrielektriker på Meccom Industripartner får du en tjänst som lämnar stort utrymme för eget ansvar och med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Bolaget driver sina projekt på ett strukturerat sätt, där vi alltid sätter kunden i centrum. Att göra det lilla extra för att få en nöjd kund är en självklarhet för oss.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
I din roll som industrielektriker kommer du att utföra installation, service, dagligt underhåll och felsökning åt främst en av våra återkommande kunder i nordvästra Skåne. Du kommer själv att ha majoriteten av kundkontakten och förvänta kunna ge kunden rätt förutsättningar att utveckla och förbättra sin anläggning. Du ansvarar för att lösa kundens problem och ser till att uppdragen slutförs. Likaså är du väl förtrogen med branschens regler, standarder och förordningar. Du planerar dina dagar i samråd med kundens representanter och har alltid kundens bästa i fokus.
Huvuduppgifter
Drifts- och underhållsåtgärder
Felsökning av elanläggningar
Förbättra och effektivisera kundernas anläggningar
Vara en del av större projekt där vi levererar en helhetslösning till våra kunder
Elektriskt montage och felsökning på maskinutrustning Publiceringsdatum2026-02-05Kompetenser
Du bör ha ett genuint intresse för yrkesområdet och ett gott praktiskt handlag då arbetet ställer krav på skicklighet och förståelse. Det är viktigt att du ser möjligheter i stället för problem, är noggrann och trivs i samarbete med andra.
Är utbildad elektriker med ECY-certifikat och fullgjord lärlingstid
Känsla för service och affärer
Ekonomisk förståelse
Grundläggande datorkunskaper
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på både svenska och engelska
B-körkort är ett krav
Det är meriterande om du har goda kunskaper om energieffektivisering och drivs av att hjälpa dina kunder i den gröna omställningen
Placeringsort: Klippan, men där merparten av arbetet sker hos specifikt en av våra kunderKontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten kontakta Avdelningschef, BG Lindeblad, 0737-191984
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan snarast, dock senast 28:e februari. Inkom med ansökan via bg.lindeblad@meccom.se
.
Välkommen med din ansökan!
Meccom Industripartner är en del av Meccom Group och har idag ca 140 anställda och omsätter ca 240Msek. Företaget levererar helhetslösningar och kontraktstillverkningar av högkvalitativa svetsade och bearbetade produkter, framför allt i rostfritt/svart material till kunder inom industrisegment med hög kravnivå. Vi håller till i ändamålsenliga lokaler där vi jobbar med ny och modern tillverkningsteknik.
Inom området industriservice håller konstant ca 40 industritekniker i gång södra Sveriges industrier.
Vår tryckluftsavdelning levererar högkvalitativa kompressorer och system.
Inom Rör & Isolering jobbar 45 tekniker löpande med rör- och isoleringsprojekt.
Genom att förstå våra kunders behov och förväntningar, bygger vi partnerskap som leder till gemensamt förbättringsarbete, vilket i sin tur leder till ökad konkurrenskraft och långsiktiga relationer.
Meccom Industripartner är en stimulerande och utmanande entreprenörsdriven arbetsplats som inbjuder våra medarbetare till engagemang och utveckling i en positiv miljö.
Allt vårt arbete skall genomsyras av M.E.K vilket symboliserar våra värdeord.
Mångsidig - vi är anpassningsbara
Engagemang - vi gör rätt saker
Kompetens - vi kan vårt jobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: bg.lindeblad@meccom.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Industrielektriker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meccom Industripartner AB
(org.nr 556611-9854), http://meccom.se
Åbytorpsvägen 9 (visa karta
)
264 39 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9726457