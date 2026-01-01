Industrielektriker
Montico HR Partner AB / Elektrikerjobb / Flen Visa alla elektrikerjobb i Flen
2026-01-01
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Flen
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Vingåker
, Nyköping
eller i hela Sverige
*
Vi söker Industrielektriker till ett väletablerat industriföretag i Flen. Där kommer du erbjudas en stabil arbetsmiljö, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas inom ditt yrkesområde.Publiceringsdatum2026-01-01Om tjänsten
Detta är en direktrekrytering där Montico Katrineholm sköter rekryteringsprocessen och kund anställer.
Heltidstjänst, tillsvidare
Skiftarbete och beredskap ingår
Start: Behovet är omgående, tillsättning sker efter överenskommelse. Dina arbetsuppgifter
Som industrielektriker ansvarar du, tillsammans med ditt team, för att genomföra både akut- och förebyggande underhåll samt reparationer. Allt i syfte att säkerställa en välfungerande och effektiv produktion. Målet är att via säkerhet, kvalitet och service uppnå minimalt med avbrott och maximerad produktionskapacitet på maskinlinjerna.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har god förståelse för styr- och reglerteknik, sensorer, motorstyrning och med erfarenhet från arbete som underhållselektriker. Förmåga att läsa och tolka elscheman och att felsöka och reparera automatiserade styrsystem är väsentligt. Du bör även vara van att arbeta företagsanpassade underhållssystem.
• Minst två års erfarenhet från arbete som elektriker, inriktning automation.
• Grundutbildning från el- och energiprogrammet
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort och egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen vid utryckning under beredskap
Som person behöver du vara serviceinriktad, lösningsorienterad, flexibel och har ett högt säkerhetstänk. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Staffing Sweden AB Kontakt
Moa Sporrenklint moa.sporrenklint@montico.se Jobbnummer
9666821