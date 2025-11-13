Industrielektriker
2025-11-13
Industrielektriker
Vill du vara en del av en verksamhet i tillväxt och bidra till att bygga framtidens industriella produktion i Piteå?
Lindab Byggpartner stärker nu sitt underhållsteam och söker en driven och lösningsorienterad industrielektriker som vill vara med i en spännande fas med nya maskinlinjer, modernisering och utveckling.Publiceringsdatum2025-11-13Om företaget
Lindab Byggpartner AB är ett väletablerat bolag inom byggindustrin, med specialisering på tillverkning av sandwichpaneler och isolerade väggsystem.
Företaget har genomfört en strategisk förflyttning av produktionen till Piteå, där moderna lokaler och nya maskinlinjer togs i drift under vintern 2024 till våren 2025.
Företaget präglas av en jordnära kultur med starka värderingar - kundens framgång, ordning och reda, engagemang och jordnära attityd. Hos Lindab får du arbeta i en stabil organisation med korta beslutsvägar och där utveckling, ansvar och gemenskap går hand i hand.
Om rollen
Som industrielektriker blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa driftsäkerheten i produktionen. Du arbetar med felsökning, underhåll och reparation av el- och automationssystem, samt bidrar vid driftsättning och förbättring av kommande investeringar.
Du samarbetar nära mekaniker, produktionspersonal och platschef, och blir en del av ett sammansvetsat team som delar ansvaret för ett stabilt och effektivt underhållsarbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Felsökning och reparation av produktionsutrustning, givare och styrsystem
• Förebyggande och avhjälpande underhåll
• Installation och driftsättning av ny utrustning
• Rapportering av underhållsaktiviteter i MaintMaster
• Aktivt deltagande i förbättrings- och utvecklingsprojekt
Arbetstiden är 2-skift efter introduktion (dag/kväll). Under upplärningsfasen sker arbetet dagtid.
Vem söker vi?
Du har en bakgrund inom el, automation eller industriellt underhåll och trivs i en miljö där du får ta ansvar, lösa problem och bidra till utveckling.
Vi tror att du är noggrann, initiativrik och samarbetsvillig - och att du vill vara med i uppbyggnaden av en modern produktionsanläggning.Kvalifikationer
• Gymnasial el-/energiteknisk utbildning
• Minst 2 års erfarenhet som industrielektriker eller motsvarande roll
• Vana av felsökning, reparation och underhåll i industrimiljö
• B-körkort
Meriterande:
• El-behörighet (BB1/BB2)
• Erfarenhet av PLC-programmering (Siemens, Mitsubishi eller liknande)
• Kurser inom lift, travers, elsäkerhet
• Erfarenhet av driftsättning eller maskinuppstarter
Erfarenhet från andra tillverkande branscher - exempelvis trä, stål, papper eller energi - är också värdefull.
Varför Lindab?
• Stabil arbetsgivare med långsiktig närvaro i regionen
• Möjlighet att påverka och utvecklas - både i rollen och verksamheten
• Vinstandelar, friskvårdsbidrag och kompetensutveckling
• Arbete i ett värderingsstyrt bolag med stark gemenskap
Praktisk information
• Plats: Piteå
• Omfattning: Heltid, 2-skift
• Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
• Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
• Kollektivavtal: IF Metall - Teknikföretagen
Vill du vara med på Lindabs resa och bidra till en modern, effektiv och hållbar produktion i Piteå?
Sök tjänsten redan idag - urval sker löpande.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta:
Tommy Norberg, Adecco Sverige ABtommy.norberg@adecco.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
