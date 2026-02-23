Industrielektriker
Vill du jobba nära modern teknik och vara med och forma framtidens produktion?
Hos Lindab Byggpartner blir du en viktig del av en expansiv fas med nya maskinlinjer och avancerad teknik. Vi söker en industrielektriker som vill utvecklas och bidra i en trygg och jordnära organisation - och vara med och skapa en modern, driftsäker produktion i Piteå.Publiceringsdatum2026-02-23Om företaget
Lindab Byggpartner är Sveriges ledande projektleverantör av svensktillverkade byggprodukter i tunnplåt - och kompletta stålhallar. Vi är kända för kvalitet, pålitlighet och ett genuint engagemang i våra kunder och deras projekt. Vi har produktion i Piteå och finns representerade med försäljningskontor över hela landet - från Malmö i söder till Luleå i norr.
Företaget präglas av en jordnära kultur med starka värderingar - kundens framgång, ordning och reda, engagemang och jordnära attityd. Hos Lindab får du arbeta i en stabil organisation med korta beslutsvägar och där utveckling, ansvar och gemenskap går hand i hand.
Om rollen
Som industrielektriker blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa driftsäkerheten i produktionen. Du arbetar med felsökning, underhåll och reparation av el- och automationssystem, samt bidrar vid driftsättning och förbättring av kommande investeringar.
Du rapportera till platschef och samarbetar nära mekaniker, produktionspersonal och blir en del av ett sammansvetsat team som delar ansvaret för ett stabilt och effektivt underhållsarbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Felsökning och reparation av produktionsutrustning, givare och styrsystem
• Förebyggande och avhjälpande underhåll
• Installation och driftsättning av ny utrustning
• Rapportering av underhållsaktiviteter i MaintMaster
• Aktivt deltagande i förbättrings- och utvecklingsprojekt
Arbetstiden är dagtid, på sikt kan arbete i 2-skift eller beredskap förekomma, beroende på produktionens behov.
Vem söker vi?
Du har en bakgrund inom el, automation eller industriellt underhåll och trivs i en miljö där du får ta ansvar, lösa problem och bidra till utveckling. Du är noggrann, initiativrik och samarbetsvillig - och vill vara med i uppbyggnaden av en modern produktionsanläggning.Kvalifikationer
• Gymnasial el-/energiteknisk utbildning
• Minst 2 års erfarenhet som industrielektriker eller motsvarande roll
• Vana av felsökning, reparation och underhåll i industrimiljö
• B-körkort
Meriterande:
• El-behörighet (BB1/BB2)
• Erfarenhet av PLC-programmering (Siemens, Mitsubishi eller liknande)
• Kurser inom lift, travers, elsäkerhet
• Erfarenhet av driftsättning eller maskinuppstarter
Erfarenhet från andra tillverkande branscher - exempelvis trä, stål, papper eller energi - är också värdefull.
Varför Lindab?
• Stabil arbetsgivare med långsiktig närvaro i regionen
• Möjlighet att påverka och utvecklas - både i rollen och verksamheten
• Vinstandelar, friskvårdsbidrag och kompetensutveckling
• Arbete i ett värderingsstyrt bolag med stark gemenskap
Praktisk information
• Plats: Piteå
• Omfattning: Heltid, dagtid
• Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
• Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
• Kollektivavtal: IF Metall - Teknikföretagen
• Sista dag att ansöka är 20 mars
Vill du vara med på Lindabs resa och bidra till en modern, effektiv och hållbar produktion i Piteå? Sök tjänsten redan idag - urval sker löpande.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta:
Tommy Norberg, Adecco Sverige AB, tommy.norberg@adecco.se Ersättning
