Industrielektriker
A-Staffing Sweden AB / Elektrikerjobb / Flen Visa alla elektrikerjobb i Flen
2025-11-10
Om Kunden
Våra kunder är väl etablerade industriföretag i Flen- och Katrineholmsområdet. De har gemensamt att de erbjuder en stabil arbetsmiljö, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas inom sitt yrkesområde.
Om Jobbet
Detta är en direktrekrytering där A-Staffing sköter rekryteringsprocessen och kund anställer. Tjänsterna är på heltid och behovet tillsvidare. Skiftarbete/beredskap ingår.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Som industrielektriker ansvarar du, tillsammans med ditt team, för att genomföra både akut och förebyggande underhåll och reparationer i syfte att säkerställa en fungerande och effektiv produktion på fabrik. Målet är att via säkerhet, kvalitet och service uppnå minimalt med avbrott och maximerad produktionskapacitet på maskinlinjerna.
För att fungera väl i tjänsten behöver du ha kunskap och erfarenhet av schemaläsning, felsökning/reparation av automatiserade styrsystem samt vara van att arbeta i och med underhållssystem. I rollen ingår även att säkerställa att all elektrisk utrustning och alla system följer gällande standarder och föreskrifter.
Utbildning och Intyg
El- och energiprogrammet inriktning Automation
Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
B-körkort och egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen även vid beredskapErfarenheter
Vi ser helst att du har över två års erfarenhet i yrket som elektriker och gärna med inriktning industri/automation.
Personliga kvalifikationer
Som person behöver du vara serviceinriktad och flexibel samt ha ett högt säkerhetstänk, god problemlösnings- och initiativförmåga.
Lön och anställningsvillkor
Kunderna har kollektivavtal och erbjuder attraktiva personalförmåner. Möjlighet till introduktion och handledarskap finns.Så ansöker du
Startdatum
Behovet är omgående. Stardatum enligt överenskommelse.Om företaget
A-Staffing är medlemmar i Installatörsföretagen (IN), Byggföretagen samt Almega Kompetensföretagen. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. A-Staffing levererar tjänster inom bygg-, anläggnings- och elteknikbranschen i södra och mellersta Sverige. A-Staffing hette tidigare VMP Group, men namnändrades under 2021. Inom kedjan verkar A-Staffing Sweden AB och A-Staffing Construction AB.
