Industrielektriker
Södra Skogsägarna ekonomisk fören / Elektrikerjobb / Kinda Visa alla elektrikerjobb i Kinda
2025-08-25
, Ydre
, Tranås
, Eksjö
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södra Skogsägarna ekonomisk fören i Kinda
, Tranås
, Vimmerby
, Vetlanda
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Om tjänsten
En del ser en skog. Vi ser så mycket mer - en förnybar råvara, klimatnytta och en framtid som växer för varje dag. Hos oss på Södra Skogsägarna får du chansen att vara en del av något större. Här bidrar du inte bara till långsiktig hållbarhet, utan också till innovation, utveckling och nya möjligheter - för både dig själv och framtidens skogsbruk.
Det här får du jobba med på SödraSom Industrielektriker hos oss på Södra Wood i Kinda blir du en del av ett mindre, sammansvetsat arbetslag där vi hjälps åt, lär av varandra och utvecklas tillsammans. Dina arbetsuppgifter blir varierande och innefattar bland annat:
- Felsökning, nyinstallationer och förbättringsarbete
- Förebyggande och avhjälpande underhåll
- Möjlighet att driva egna projekt, exempelvis inom ombyggnationer, dokumentation och programmering av anläggningen
Arbetet är både praktiskt och problemlösande, och du kommer att arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med dina kollegor. Här får du möjlighet att påverka, utveckla dina färdigheter och göra skillnad - varje dag.
Vem söker vi?Vi söker dig som är utbildad elektriker eller industrielektriker och som gärna vill ta nästa steg i din utveckling. Det är meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom styr- och automationssystem (PLC), men det viktigaste är din vilja att lära och växa tillsammans med oss.
Som person tror vi att du:
- Är ansvarstagande, noggrann och trygg i ditt arbete
- Har en positiv inställning och gillar att samarbeta
- Är självgående och gillar att ta initiativ
- Är säkerhetsmedveten och värdesätter ordning och struktur
- Bidrar med prestigelöshet, nyfikenhet och ett gott humör
För tjänsten behöver du B-körkort samt kunna kommunicera på både svenska och engelska.
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig rekryterare på kristina.tingdahl@sodra.com
. Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande Underhållschef Timmy Johansson, timmy.johansson@sodra.com
eller +46722059854.
Fackliga frågor hänvisas till:
Mats Dahlgren, mats.dahlgren@sodra.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 14 september. Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälleSödra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skogsägarna ekonomisk fören
, https://www.sodra.com/ Arbetsplats
Södra Kontakt
Kristina Tingdahl kristina.tingdahl@sodra.com Jobbnummer
9473810