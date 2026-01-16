Industriarbetare | Lernia | Markaryd
Lernia Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Markaryd Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Markaryd
2026-01-16
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Markaryd
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige
Vår kund i Markaryd söker nu engagerade industriarbetare som vill bli en del av ett dynamiskt team. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en spännande miljö där kvalitet och innovation står i fokus. Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Som industriarbetare kommer du att ansvara för produktionen och kvalitetssäkringen hos vår kund. Du hanterar maskiner, övervakar produktionsprocessen och utför regelbundna kontroller för att säkerställa att allt fungerar optimalt. Arbetet innebär också att följa säkerhetsföreskrifter och rapportera eventuella avvikelser. Du samarbetar med teamet för att uppnå produktionsmål och bidrar till en effektiv arbetsmiljö. Vid behov kan du också delta i underhåll och reparationer av utrustning.
Om dig
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning med inriktning mot teknik eller industri. Du bör ha minst två års erfarenhet av arbete inom industrisektorn och ha grundläggande kunskaper i maskinhantering. God förståelse för säkerhetsföreskrifter är ett krav, liksom förmåga att läsa och följa instruktioner på svenska. Du behöver också ha praktiska färdigheter i problemlösning och kunna arbeta effektivt både självständigt och i team.Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du som söker är flexibel och har en hög arbetsmoral. Som person förväntas du vara en lagspelare med stor ansvarsförmåga samt att du hanterar ditt arbete med effektivitet. Du ska även vara praktisk lagd, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt ha en god problemlösningsförmåga. Arbetet omfattar skiftgång, du behöver därför vara en flexibel person som ska kunna arbeta både natt, dag och kväll. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du som söker är en engagerad person som är mån om att göra ett noggrant jobb som du känner dig stolt över.
Anställningsform/omfattning/tjänstgöringsort
Visstidsanställning
Heltid 3-skift
Markaryd
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7066158-1793745". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Markaryds kommun (visa karta
)
285 31 MARKARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9688922