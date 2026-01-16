Industrial IT/OT Systemadministratör
Unik Resurs I Sverige AB / Datajobb / Finspång Visa alla datajobb i Finspång
2026-01-16
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Industrial IT/OT Systemadministratör för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 6 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Vi stärker vårt IT- och OT-team inom vår ICS-avdelning (Industrial Control Systems) och söker nu en Industrial IT/OT Systemadministratör. I denna roll arbetar du med implementation och drift av industriella IT- och OT-lösningar i våra leveransprojekt. Du kommer att ingå i internationella projekt, främst inom energi- samt olje- och gassektorn, där du samarbetar nära både kunder och interna team. Rollen erbjuder varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter att utvecklas inom industriell IT, OT och cybersäkerhet.
Dina arbetsuppgifter
• Implementera och konfigurera industriella IT- och OT-lösningar i kundprojekt
• Säkerställa att styr- och kontrollsystem uppfyller krav på säkerhet och cybersäkerhet
• Felsöka, lösa problem och ge tekniskt stöd till cybersäkerhets- och kontrollsystemingenjörer
• Arbeta tätt tillsammans med multidisciplinära projektteam i internationella miljöer
• Ge rådgivning kring system, nätverkskomponenter och tekniska lösningar till interna och externa intressenter
• Bidra till kunskapsdelning och kontinuerlig kompetensutveckling inom teamet
• Ge teknisk support till medarbetare och hantera IT-relaterade incidenter
Din profil Vi söker dig som har
• Kandidatexamen eller masterexamen inom datavetenskap, IT eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av konfiguration, driftsättning och administration av Windows Server- och klientmiljöer
• Erfarenhet av att sätta upp och konfigurera lokala nätverk och nätverksswitchar
• God förståelse för IT-/OT-miljöer och industriella system är meriterande
• Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
• Vana att arbeta i internationella och distribuerade team
• Bekväm med distansarbete och digitala samarbetsverktyg
• Lösningsorienterad, självgående och med ett starkt genomförandefokus
Vi erbjuder
• En spännande roll i teknikintensiva och internationella projekt
• Möjlighet att arbeta med avancerade industriella IT- och OT-system
• Goda utvecklingsmöjligheter inom industriell IT, OT och cybersäkerhet
• Samarbete med erfarna kollegor i multidisciplinära team
• Flexibla arbetsformer och en modern arbetsmiljö
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult. Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig rekryterare;Petra Meyer Gardelin076-778 15 08petra.meyer-gardelin@unikresurs.se
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till! Ersättning
Månadslön Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Kontakt
Petra Meyer Gardelin 076-778 15 08 Jobbnummer
9689754