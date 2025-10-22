Industri målare

Kils Blästrings- och Målningsservice AB / Lackerarjobb / Kil
2025-10-22


I rollen som lackerare utgörs de främsta arbetsuppgifterna av förberedelse och lackering, metoden som används är våt lackering kan förekomma pulvermålning.
Arbetet innebär bland annat spackling, slipning, övrig ytbehandling samt efterbehandling. Kvalitetskontroll och dokumentation är även arbetsuppgifter som ingår i den dagliga verksamheten.
Då det är stora objekt som lackeras kan arbetet vara fysiskt utmanande. I rollen ingår även att bidra till att arbetet utförs effektivt och i enlighet med säkerhets- och kvalitetsstandarder.
Att tillsammans med kollegor bidra till att arbetet utförs med hög produktivitet och att leveranser sker i precis rätt tid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: info@kbmab.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kils Blästrings- och Målningsservice AB (org.nr 556343-0312)
Snickerigatan 5 (visa karta)
665 33  KIL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kils Blästrings & Målningsservice AB

Kontakt
Mikael Andersson
info@kbmab.com
0705547421

Jobbnummer
9569105

