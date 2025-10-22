Industri målare
I rollen som lackerare utgörs de främsta arbetsuppgifterna av förberedelse och lackering, metoden som används är våt lackering kan förekomma pulvermålning.
Arbetet innebär bland annat spackling, slipning, övrig ytbehandling samt efterbehandling. Kvalitetskontroll och dokumentation är även arbetsuppgifter som ingår i den dagliga verksamheten.
Då det är stora objekt som lackeras kan arbetet vara fysiskt utmanande. I rollen ingår även att bidra till att arbetet utförs effektivt och i enlighet med säkerhets- och kvalitetsstandarder.
Att tillsammans med kollegor bidra till att arbetet utförs med hög produktivitet och att leveranser sker i precis rätt tid.
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
