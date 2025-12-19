Indus Lead
Unik Resurs I Sverige AB / Byggjobb / Linköping Visa alla byggjobb i Linköping
2025-12-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Företagspresentation Saab är en innovativ leverantör av flygplanssystem och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Medarbetarna på Saab har ett gemensamt uppdrag att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle genom att bygga jaktflygplan, undervattensteknik, avancerade vapensystem, cybersäkerhet eller toppmoderna flygledningssystem. Vi söker nu en erfaren Indus Lead för ett spännande konsultuppdrag inom industrialisering och produktionsteknik. I denna ledarroll får du möjlighet att driva förbättrings- och effektiviseringsprojekt.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda effektiviserings- och optimeringsprojekt med fokus på att förbättra produktionsprocesser avseende kostnad och ledtid.
• Ansvara för optimering av både industrialisering (t.ex. arbetsbeskrivningar, flöden, verktyg) och design för att säkerställa en kvalitetssäker och effektiv produktion.
• Driva investeringsprojekt och arbeta i samtliga faser av utvecklingsprocessen.
• Samverka med utvecklingsavdelningen för att säkerställa att produkterna är producerbara på ett hållbart och repetitivt sätt.
• Ansvara för projektbudget och ha ett tydligt mandat inom projektuppdrag.
Din profil Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet.
• Flera års erfarenhet av att leda projekt/uppdrag, gärna inom industrialisering eller produktionsteknik.
• God förmåga att skapa engagemang och leda team.
Meriterande om du har:
• Bakgrund inom Lean och Six Sigma.
• Erfarenhet av produktutveckling och riskhantering.
• Tidigare erfarenhet av leverantörskontakter.
Vi söker dig som är driven och initiativrik, med en naturlig ledarförmåga och ett engagemang som smittar av sig på teamet. Du är lyhörd för verksamhetens behov och har lätt för att anpassa dig till olika situationer, samtidigt som du skapar trygghet, delaktighet och god teamkänsla.
Rollen kräver godkännande enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. Detta kan innebära krav på svenskt medborgarskap.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Linda Connbo070-7950189linda.connbo@unikresurs.se
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
#LI-Onsite Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Connbo 0707950189 Jobbnummer
9656045