Incident manager OSM (Nivå 3), Linköping/Solna
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NXT Interim Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker en medarbetare till vår kunds Operational Service Management team som kommer att bestå av 6 personer. Som medlem i teamet tar du tillsammans med kollegor ansvar för våra procedurer (främst incident-proceduren) genom att säkerställa att de är väl dokumenterade och följs inom vår organisation. Du driver kontinuerligt förbättringsarbete och säkerställer att procedurer följs.
Detta innebär även uppföljning och utbildning av Group IT.
Som medlem i vårt team behöver du ha hög samarbetsförmåga men samtidigt kunna jobba självständigt då du driver ditt eget arbete framåt.
Du har en stark operativ förmåga, kombinerat med taktiskt tänkande, ett kontinuerligt förbättrings-tänk och en hög grad av koordinerings-förmåga och struktur. Du är dessutom prestigelös och tar tag i det som krävs.
Arbetstiderna är flex under helgfria vardagar 07.00 och 18.00 samt beredskap 24/7 enligt schema. (Var sjätte vecka)
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utveckla och förbättra procedurer (främst inriktat på incident)
• Skapa utbildningsmaterial samt utbilda
• Uppföljning av procedurefterlevnad
• Skapa rapporter/dashboards
• Leveransuppföljning
• Ärendeanalyser och trender
• Eskaleringar
• Major Incident Management
• Beredskap 24/7 enligt särskilt schema
• Koordinera och hantera incidenter
• Delta i revisioner och riskanalyser
• Dokumentation
• Moderera möten
För att lyckas i rollen så ska du ha erfarenhet inom följande områden:
• Kunskap och erfarenhet av IT Service management processer (tex. incident-, Service request-, Change-, Problem-hantering m fl)
• Hög samarbets- och kommunikationsförmåga
• God förmåga att koordinera och driva förbättringsarbeten
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Meriterande:
• ServiceNow
• JIRA, Confluence
• Haft roller såsom Major Incident manager, Change manager, Problem manager, Knowledge manager eller liknande
• Agilt arbetsätt
• Jobbat i Servicedesk minst 2 år
• Erfarenhet av projektledning
• ITIL Foundation v3 eller 4 certifiering
Uppdragsinformation:
• Distansarbete: Ja, ca 1-2 dag/vecka. Distansarbete fastställs med linjechef.
• Resor inom uppdraget: Resor till Linköping/Stockholm 1 gånger/mån. Initialt 2-4 dagars intro i Linköping om man sitter i Stockholm.
• Förväntad uppdragsstart: 2026-04-20 eller tidigare om möjligt
• Uppdragslängd: Till årsskiftet med möjlighet till förlängning
• Omfattning: 100%
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/ Kontakt
Maria Bengtsson maria.bengtsson@nxtinterim.se Jobbnummer
9811900