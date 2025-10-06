Importspeditör till Siemens Energy
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Importspeditör för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Vill du vara en del av ett globalt företag som ligger i framkant när det gäller logistiklösningar och transportupplägg? Vi söker nu en driven och engagerad Importspeditör till vårt team! Här får du möjligheten att ta dig an en nyckelroll i en dynamisk och internationell miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter. Som Importspeditör blir du en viktig kugge i vårt globala maskineri. Du ansvarar för specifika importflöden, tullhantering och transportrelaterade frågor. Det här är en roll som kräver både struktur och flexibilitet, där du får agera spindeln i nätet mellan leverantörer, transportagenter, Tullverket och våra interna avdelningar som projektledning, inköp och internlogistik. Hos oss arbetar du med några av de mest avancerade transportlösningarna i världen, inklusive specialtransporter, i en verksamhet som täcker över 70 länder. Vi erbjuder en arbetsmiljö där innovation, samarbete och hållbarhet står i fokus - och där du är med och gör skillnad varje dag. Hur Du kommer att påverka: * Transportupphandling och bokning * Leverantörskontakter och leveransbevakning * Utfärdande av tulldeklarationer för import * Kontroll och kontering av frakt- och speditionsfakturor * Hantering av transportreklamationer * Utveckling och digitalisering av transport- och tullprocesser
Din profil Vad Du medför:* Du har en högskoleutbildning inom logistik eller flerårig erfarenhet av import/export och tullhantering. Har du dessutom arbetat med internationella transportavtal och tullprocesser är det ett stort plus!* Du kommunicerar obehindrat på engelska och har goda kunskaper i Microsoft Office. Erfarenhet av SAP är meriterande.* Du är lösningsfokuserad, flexibel och har en naturlig förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete - även under press. Du är en lagspelare som är tydlig i din kommunikation och har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor inom transport.* Du förstår vikten av goda kundrelationer och har en utmärkt förmåga att balansera kostnadsmedvetenhet med hög servicekvalitet.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult. Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Jessica Ferm070-410 63 91jessica.ferm@unikresurs.se
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
