Importchef
Avesta Trading AB / Inköpar- och marknadsjobb / Botkyrka
2025-10-12
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje

Avesta Trading AB är en grossist inom livsmedel branschen som växer rasande fart. Vi söker nu efter dig som har erfarenhet av import för att växa tillsammans med vårt team.
Yrkestiteln är importchef och är en anställning på heltid.
För att lyckas i denna roll krävs en god kommunikativ förmåga, initiativtagande, flexibilitet, problemlösningsförmåga, noggrannhet och stresstålighet. Vidare ska du kunna incoterms 2020. Det är meriterande om du bäherskar engelska, turkiska och arabiska i tal och skrift. Datorkunskaper: MS Office.
I din roll som importchef kommer du att:
• Hantera alla planerings ochdriftprocesser för import
• Genomföra importprocesser i linje med företagsmål.
• Nå ut till nya kunder och leverantörer samt befintliga kunder och leverantörer.
• Sammanställa månatliga rapporter över importärenden. I rapporten ska det stå om hur många varor som inlevererats eller förstörs på väg till oss, hur varuflödet ser ut jämfört med andra perioder samt implementera förbättringsåtgärder.
Anställningen kan startas omgående om vi hittar dig med rätt bakgrund och kunskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: avestagross@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Trading AB
(org.nr 559400-5711)
Segersbyvägen 4
)
145 63 NORSBORG Jobbnummer
