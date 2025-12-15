ILS Ingenjör
Combitech AB / Logistikjobb / Kristianstad Visa alla logistikjobb i Kristianstad
2025-12-15
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Kristianstad
, Hässleholm
, Lund
, Malmö
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi söker drivna medarbetare som vill ta en ledande roll inom Integrated Logistics Support (ILS) och arbeta med banbrytande systemteknik, från ubåtar till flygplan. Här får du chansen att påverka både systemdesign och supportlösningar, samtidigt som du bygger långvariga kundrelationer och leder projekt som gör verklig skillnad.
Din roll som ILS Ingenjör
Som ILS-ingenjör blir du en nyckelperson i våra projekt inom försvar, industri och infrastruktur. ILS, eller integrerat logistikstöd, är en internationellt etablerad strategi som främst används inom försvarssektorn, men även inom civila områden där begrepp som RAMS eller Life Cycle Management förekommer.
Du kommer att säkerställa att drift och underhåll beaktas redan i utvecklingsfasen genom att integrera underhållsstrategier tidigt i designprocessen. Du leder eller stöttar projekt med fokus på ILS-planering, LSA och driftsäkerhetsanalyser, och använder metoder som FMECA och LSA för att skapa hållbara och effektiva system.
Du kommer att arbeta nära kunder för att översätta behov till tekniska lösningar och bygga starka relationer, samtidigt som du driver innovation genom att identifiera förbättringsmöjligheter inom ILS-processer och håller dig uppdaterad med de senaste trenderna och teknologierna. Din roll är avgörande för att våra projekt ska uppfylla högt ställda krav på säkerhet och effektivitet.
Vem är du?
Du är teknikintresserad och trivs med att arbeta i en miljö där nära samarbete med kunder och kollegor är en naturlig del av vardagen. Du arbetar strukturerat och har förmågan att anpassa dig när situationen kräver det. För att lyckas i denna roll bör du ha erfarenhet av ILS, IPS eller liknande strategier som RAMS eller Life Cycle Management, samt erfarenhet av att arbeta med teknik inom försvarsindustrin.
Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning eller motsvarande och du har även arbetat ett par år i liknande roller.
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet som tekniker eller teknisk officer i Försvarsmakten är också värdefullt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning inom ILS-planering, kompetens inom underhållsberedning, LORA och FMEA/FMECA, samt kännedom om internationella standarder som ASD-sviten och MIL-STD-1388.
Erfarenhet av verktyg som Opus och WQS är också fördelaktigt
Då tjänsten innebär arbete som kan omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktpersoner: Markus Pamp: +46 73 4181589 alt markus.pamp@combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38830". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9644370