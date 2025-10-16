IFO-chef vuxen och ekonomi
Vill du leda i förändring och vara med och forma framtidens socialtjänst? Är du också modig, driven och förändringsbenägen så kanske det är du som är vår nya IFO-chef?Dina arbetsuppgifter
Som IFO-chef har du ett strategiskt och operativt ansvar för verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, skadligt bruk och beroende, socialpsykiatri, våld i nära relation, mottagningsenheten samt budget- och skuldrådgivning.
Du leder, inspirerar och stöttar dina medarbetare i deras uppdrag och ansvarar för att verksamheten håller hög kvalitet, effektivitet och följer lagstiftningens krav.
Tillsammans med kollegor i förvaltningens ledningsgrupp driver du utvecklingen mot en modern och hållbar socialtjänst, med fokus på tidiga insatser, tillgänglighet och samverkan - både inom kommunen och med externa aktörer. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och självständig ledare med god förmåga att inspirera och engagera andra. Du fattar snabba och svåra beslut när det behövs. Du trivs i förändring, ser möjligheter och vågar utmana invanda arbetssätt.
Du har:
Relevant universitetsutbildning, gärna inom socialt arbete eller motsvarande
Erfarenhet av ledarskap inom socialtjänst
God förståelse för IFO:s olika verksamhetsområden
Förmåga att omsätta strategi till konkret handling
Ett kommunikativt och samarbetsinriktat arbetssätt
God kunskap om proaktivt budgetarbete
B-körkort är ett kravAnställningsvillkor
Heltid, tillsvidare, Start enligt överenskommelse, Individuell lönesättning.
