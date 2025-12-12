Idrottsplatsvaktmästare
2025-12-12
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
På samhällsbyggnadskontoret arbetar cirka 200 personer med uppgiften att göra Sigtuna kommun till en attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i. Vi planerar nya bostads- och verksamhetsområden. Vi projekterar och bygger gator och ledningar för vatten och avlopp. Vi tar hand om parker och skogar samt skolgårdar, förskolegårdar och lekplatser. Vi arbetar med trafikfrågor, parkeringsövervakning, renhållning och mycket mer. Vi har hand om myndighetsutövningen och utövar tillsyn och kontroll samt utfärdar tillstånd inom våra områden. Vi satsar på våra medarbetare genom såväl goda resurser för kompetensutveckling som gemensamma aktiviteter. Sigtuna kommun är en expansiv kommun med ett omfattande bostadsbyggande, många företagsetableringar och satsningar i det offentliga rummet.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Idrottsenheten ingår organisatoriskt i Teknisk avdelning på Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med Gata, trafik och park drift.
Det förekommer arbete över gränserna där vi hjälper varandra för att på bästa sätt ge service åt våra kommuninvånare.
Vårt huvuduppdrag är dock att på uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningens fritidsenhet ansvara för driften av kommunens olika idrottsanläggningar.
Ishallar, idrottsplatser, sim- och sporthallar och fotbollsplaner är exempel på anläggningar som ingår i vårt ansvarsområde.
Vi söker nu en ny kollega till vårt team av vaktmästare om sju personer.
Tjänsten är en skifttjänst och innefattar skötsel, drift och underhållsarbete på idrottsplatser, ishallar, fotbollsplaner, sporthallar, motionsspår samt friluftsbad och sjöisplogning.
Det förekommer även andra arbetsuppgifter som diverse serviceuppdrag åt andra enheter inom kommunen, samt föreningar i samband med evenemang eller ordinarie verksamhet.
Som medarbetare hos oss kommer du ha daglig kontakt med föreningar och kunder som är på våra anläggningar.
Vi arbetar ständigt med att förbättra vår servicenivå och kvalitet med kostnadseffektivitet som grund.Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasial utbildning och gärna erfarenhet av arbete som vaktmästare.
Du är en lagspelare som är van att arbeta med människor och service. Du trivs i den rollen och du är samtidigt van att leverera och säkerställa att jobbet blir gjort. Du har lätt för att hugga i och klarar högt tempo om det behövs
För den här tjänsten behöver du ha giltigt körkort B (Manuell) och vara simkunnig.
Meriterande är körkort BE, krav att anskaffa under provanställning om det inte finns vid anställning. Kostnad för detta står arbetsgivaren för, engagemanget den anställde. Uppfylls inte detta avslutas anställningen innan 6 månader.
Meriterande är även vana/erfarenhet av att framföra ismaskin, traktor/ATV samt övriga grönytemaskiner.
Vi ser gärna att du är idé- och initiativrik och har lätt för att bidra till ett positivt klimat på arbetsplatsen, och klarar av att arbeta självständigt.
Arbetet ställer krav på dig rent fysiskt och mer intensiva perioder förekommer.
Idrottsintresse är en fördel i detta arbete.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
