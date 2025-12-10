Idrottslärare till Söderporten
2025-12-10
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
Är du en passionerad idrottslärare som brinner för att inspirera barn och unga till en aktiv livsstil? Vill du vara en del av en inkluderande skola som arbetar för barn i förskoleklass, årskurserna 1-3 och anpassad grundskola? Brinner du dessutom för främjandet av rörelse och hälsa? Då har vi jobbet för dig!
Vilka är vi?
Vår skola Söderporten, är en skola där barns bästa, professionalism och gemenskap är i fokus. Vi på Söderporten har cirka 480 elever i årskurserna F-6. Vi strävar tillsammans efter att skapa en miljö där varje elev känner sig sedd och uppskattad. Vi är stolta över våra kompetenta och mångkulturella medarbetare som bidrar till en öppen och inkluderande arbetsplats.
Du kommer att arbeta i en dynamisk och stödjande arbetsmiljö där du kan växa både professionellt och personligt. Hos oss finns en kreativ arbetsmiljö med fokus på barns bästa och din professionella utveckling. Söderporten präglas av ett engagerande och stöttande arbetsklimat med kompetenta kollegor men också av engagerade rektorer som prioriterar pedagogiskt ledarskap och välmående.
Söderporten är en arbetsplats belägen i Hageby med närhet till skogen och kollektivtrafik. Vi värdesätter initiativtagande och ansvarstagande, en mångkulturell arbetsplats i sin absolut bästa bemärkelse!Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som idrottslärare på vår skola kommer du att motivera och inspirera eleverna till att utveckla sina fysiska färdigheter.
Genom pedagogisk insikt planerar och genomför du roliga och utmanande lektioner som främjar både laganda och individuell utveckling samt bedömning av elevernas kunskapsutveckling i ämnet.
Du arbetar tätt tillsammans med dina tre idrottskollegor för att skapa en inkluderande och hälsosam skolmiljö och deltar i skolans olika aktiviteter genom att bidra till en positiv och engagerande atmosfär.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad idrottslärare eller har en grundlärarexamen i fritidshem med inriktning idrott. Du har erfarenhet av att leda barn i idrottsaktiviteter och gärna kunskaper om att arbeta med elever som har NPF-erfarenheter. Du förstår vikten av fysisk aktivitet och rörelse för barns välmående och har en stark vilja att tillsammans med kollegor skapa en stimulerande och trygg lärmiljö.
Som person är du självgående, relationsskapande och tydlig i ditt ledarskap. Du är kulturellt medveten, har lätt för att anpassa dig till förändringar och ser möjligheter i nya situationer.
För att lyckas i rollen som idrottslärare behöver du ha god ledarskapsförmåga och kunna skapa engagemang och delaktighet hos eleverna. Du är utåtriktad och har lätt för att knyta kontakt och bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Tillsammans skapar vi nästa generation av starka, glada och kreativa unga människor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på hehltid
Tillträdesdatum: 7 januari
Arbetstid: Dagtid
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 22 december
Kontakt: Biträdande rektor Dino Maasovi, 011-15 30 19 eller rektor Kajsa Andersson Lundblad, 072-5078597
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
