IAM Presales Engineer

Clavister Security AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2026-03-14


Clavister är en ledande aktör inom cybersäkerhet och identitetslösningar som hjälper organisationer att skydda sina mest kritiska digitala tillgångar. I takt med att identitet blivit den nya säkerhetsperimetern söker vi nu en IAM Presales Engineer som vill spela en central roll i att hjälpa våra kunder designa och implementera nästa generations identitets- och accesslösningar.
Detta är en möjlighet för dig som vill arbeta i skärningspunkten mellan arkitektur, cybersäkerhet och affär - där du blir en nyckelperson i komplexa affärer och får arbeta nära både kunder, partners och interna produktteam.
Om rollen
Som IAM Presales Engineer är du den tekniska auktoriteten i våra strategiska affärer inom identitets- och accesshantering.
Du arbetar nära våra IAM Sales Specialists och är ansvarig för att hjälpa kunder förstå hur moderna identitetsplattformar kan stödja deras säkerhetsstrategi, digitalisering och Zero Trust-initiativ.
Du leder de tekniska delarna av försäljningsprocessen och fungerar som en trusted advisor till både integratörer, säkerhetsarkitekter, IT-ledning och C-level.
I rollen kommer du att:

Designa och presentera lösningsarkitektur inom Identity & Access Management

Hålla avancerade tekniska demos och lösningsworkshops

Leda proof-of-concepts och tekniska utvärderingar

Ansvara för tekniska svar i RFP/RFI och upphandlingar

Stödja kunder i arkitekturval kring IAM och Zero Trust Network Access

Samarbeta med produktteam kring kundfeedback och lösningsutveckling

Fungera som teknisk expert i strategiska affärer

Du kommer att arbeta med komplexa miljöer där identitet är centralt för säkerhet, inklusive:

hybrid- och multicloudmiljöer

stora katalogstrukturer och federerad identitet

integrationer mot affärskritiska system

moderna API- och identitetsprotokoll

Profil
Vi söker en tekniskt mycket stark person som kombinerar arkitekturförståelse, kunddialog och affärsmässighet.
Du trivs i rollen där du får vara den som förklarar komplex teknik, designar lösningar och hjälper kunder fatta rätt strategiska beslut kring identitet och säkerhet.
Du är trygg i att arbeta i komplexa organisationer och har förmågan att växla mellan djupa tekniska diskussioner med arkitekter och strategiska dialoger med beslutsfattare.
Du motiveras av att:

arbeta med avancerad säkerhetsarkitektur

påverka stora affärer

hjälpa organisationer modernisera sin identitetsstrategi

ligga i framkant inom IAM, PAM och Zero Trust

Krav för tjänsten
6-10+ års erfarenhet inom cybersäkerhet, IAM eller säkerhetsarkitektur

Erfarenhet av IAM-lösningar och identitetsarkitektur

Erfarenhet från presales, lösningsarkitektur eller teknisk konsultroll

Erfarenhet av att genomföra demos, workshops och proof-of-concepts

God förståelse för identitetsstandarder såsom:

SAML

OAuth

OpenID Connect

SCIM

Erfarenhet av integrationer mot katalogtjänster och applikationer

Erfarenhet av tekniska delar i upphandlingar (RFP/RFI)

Flytande svenska och engelska

Meriterande
Erfarenhet av Privileged Access Management

Erfarenhet av Zero Trust-arkitektur

Bakgrund från större internationella säkerhetsbolag eller systemintegratörer

Certifieringar eller dokumenterad kunskap inom IAM/PAM-lösningar

Erfarenhet av större IAM-plattformar

Vad vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad och strategiskt viktig roll inom identitetssäkerhet. Du blir en del av ett kompetent team där teknik, innovation och samarbete står i centrum.
Vi erbjuder:

arbete med komplexa IAM- och säkerhetslösningar

inflytande i strategiska kundaffärer

möjlighet att påverka framtidens identitetsarkitektur

nära samarbete med experter inom cybersäkerhet

stora möjligheter att utvecklas som teknisk specialist

Vill du vara med och bygga nästa generation av identitetssäkerhet? Vi ser fram emot din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader.

Heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Clavister Security AB (org.nr 556546-1877), https://careers.clavister.com
Söder Mälarstrand 71 (visa karta)
118 25  STOCKHOLM

Arbetsplats
Clavister

Jobbnummer
9798019

