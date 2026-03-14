IAM Presales Engineer
Clavister är en ledande aktör inom cybersäkerhet och identitetslösningar som hjälper organisationer att skydda sina mest kritiska digitala tillgångar. I takt med att identitet blivit den nya säkerhetsperimetern söker vi nu en IAM Presales Engineer som vill spela en central roll i att hjälpa våra kunder designa och implementera nästa generations identitets- och accesslösningar.
Detta är en möjlighet för dig som vill arbeta i skärningspunkten mellan arkitektur, cybersäkerhet och affär - där du blir en nyckelperson i komplexa affärer och får arbeta nära både kunder, partners och interna produktteam.
Om rollen
Som IAM Presales Engineer är du den tekniska auktoriteten i våra strategiska affärer inom identitets- och accesshantering.
Du arbetar nära våra IAM Sales Specialists och är ansvarig för att hjälpa kunder förstå hur moderna identitetsplattformar kan stödja deras säkerhetsstrategi, digitalisering och Zero Trust-initiativ.
Du leder de tekniska delarna av försäljningsprocessen och fungerar som en trusted advisor till både integratörer, säkerhetsarkitekter, IT-ledning och C-level.
I rollen kommer du att:
Designa och presentera lösningsarkitektur inom Identity & Access Management
Hålla avancerade tekniska demos och lösningsworkshops
Leda proof-of-concepts och tekniska utvärderingar
Ansvara för tekniska svar i RFP/RFI och upphandlingar
Stödja kunder i arkitekturval kring IAM och Zero Trust Network Access
Samarbeta med produktteam kring kundfeedback och lösningsutveckling
Fungera som teknisk expert i strategiska affärer
Du kommer att arbeta med komplexa miljöer där identitet är centralt för säkerhet, inklusive:
hybrid- och multicloudmiljöer
stora katalogstrukturer och federerad identitet
integrationer mot affärskritiska system
moderna API- och identitetsprotokoll
Vi söker en tekniskt mycket stark person som kombinerar arkitekturförståelse, kunddialog och affärsmässighet.
Du trivs i rollen där du får vara den som förklarar komplex teknik, designar lösningar och hjälper kunder fatta rätt strategiska beslut kring identitet och säkerhet.
Du är trygg i att arbeta i komplexa organisationer och har förmågan att växla mellan djupa tekniska diskussioner med arkitekter och strategiska dialoger med beslutsfattare.
Du motiveras av att:
arbeta med avancerad säkerhetsarkitektur
påverka stora affärer
hjälpa organisationer modernisera sin identitetsstrategi
ligga i framkant inom IAM, PAM och Zero Trust
Krav för tjänsten
6-10+ års erfarenhet inom cybersäkerhet, IAM eller säkerhetsarkitektur
Erfarenhet av IAM-lösningar och identitetsarkitektur
Erfarenhet från presales, lösningsarkitektur eller teknisk konsultroll
Erfarenhet av att genomföra demos, workshops och proof-of-concepts
God förståelse för identitetsstandarder såsom:
SAML
OAuth
OpenID Connect
SCIM
Erfarenhet av integrationer mot katalogtjänster och applikationer
Erfarenhet av tekniska delar i upphandlingar (RFP/RFI)
Flytande svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av Privileged Access Management
Erfarenhet av Zero Trust-arkitektur
Bakgrund från större internationella säkerhetsbolag eller systemintegratörer
Certifieringar eller dokumenterad kunskap inom IAM/PAM-lösningar
Erfarenhet av större IAM-plattformar
Vad vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad och strategiskt viktig roll inom identitetssäkerhet. Du blir en del av ett kompetent team där teknik, innovation och samarbete står i centrum.
Vi erbjuder:
arbete med komplexa IAM- och säkerhetslösningar
inflytande i strategiska kundaffärer
möjlighet att påverka framtidens identitetsarkitektur
nära samarbete med experter inom cybersäkerhet
stora möjligheter att utvecklas som teknisk specialist
Vill du vara med och bygga nästa generation av identitetssäkerhet? Vi ser fram emot din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader.
