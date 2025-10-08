Hyresadministratör till uppdrag via Adecco
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-10-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en hyresadministratör till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom fastighetsbranschen. Här kombineras siffror, struktur och service i vardagen - en nyckelfunktion med både ansvar och samarbete. Du kommer att spela en viktig roll i att säkerställa att allt fungerar smidigt för både kollegor och hyresgäster.Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
I rollen som hyresadministratör kommer du att ha ett nära samarbete med både ekonomi- och förvaltningsavdelningen. Du kommer att ansvara för bland annat hyresavisering, inbetalningar, avstämningar, hyresjusteringar och kravhantering. Tjänsten innebär mycket kommunikation - både internt och externt - vilket ställer krav på god administrativ förmåga och trygghet i dialogen med olika parter.
Du blir en del av ett team av hyresadministratörer där man stöttar varandra i det dagliga arbetet. Arbetet är självständigt men sker också i nära samarbete med kollegor - vi tror på att lösa utmaningar tillsammans och hjälpa varandra när det behövs.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Hyresavisering och aviseringskontroller
• Hantering av inbetalningar, autogiro och inkassokrav
• Kontoavstämningar och bokföringsunderlag
• Hyresjusteringar (t.ex. årliga indexregleringar)
• Inkassohantering
• Avstämning av hyresfordringar och balanskonton
• Kommunikation med hyresgäster samt interna avdelningar
• Vara länken mellan ekonomi och förvaltning
Vem söker vi?
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och gillar att jobba med både siffror och service. Du har en lösningsorienterad inställning och tar ansvar för att arbetet blir gjort i tid och med hög kvalitet. Du är självgående men också en lagspelare som uppskattar att samarbeta med andra och bidra till ett gott arbetsklimat.
Du har ett analytiskt tänk och förmåga att se samband i siffror och processer. Din inställning präglas av engagemang och vilja att bidra till förbättringar i vardagen.Profil
• Har ekonomibakgrund eller erfarenhet av ekonomiadministration
• Mycket god förståelse för siffror och noggrannhet i administration
• Goda kunskaper i Excel
• Tidigare erfarenhet av hyresadministration är meriterande
• Erfarenhet av Vitec Hyra är starkt meriterande
• Kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift
• Erfarenhet från fastighetsbranschen ses som ett plus
Om uppdraget
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Malmö
• Uppdragsform: Konsultuppdrag via Adecco
• Längd: Initialt 6 månader, med möjlighet till förlängning
• Bakgrundskontroll: Ingår som del i rekryteringsprocessen
Vill du vara med och bidra till ett växande fastighetsbolag där struktur, samarbete och service står i fokus? Sök redan idag!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Svensson via maja.svensson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Nationell Rekryterare
Maja Svensson Jobbnummer
9547688