Huvudvärd till tentamensservice - 10%, vikariat
Umeå universitet, Universitetsförvaltningen / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2025-11-04
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Beskrivning
Universitetsservice är Umeå universitets serviceorganisation som förenklar vardagen på campus för anställda, studenter och besökare.
Det gör vi bland annat genom att ge service och stöd, sköta de bokningsbara undervisningslokalerna och mötesrummen, lokalvård, paket- och godshantering, passerkort/UmU-kort, posthantering, telefoni samt säkra tentamina. Vi erbjuder även tjänster inom tryck, labbdisk och pentrytjänst
Tentamensservice är en del av Universitetsservice. Tentamensservice är just nu inne i ett spännande skede med digitaliseringsprojekt och har under vårterminen flyttat verksamheten till nya lokaler mitt på campus.
Arbetsuppgifter
Uppgiften som huvudvärd innebär bl a:
- Huvudansvarig i sal. Har kontakt med institutioner vid behov och är stöd för värdar i salen.
- Hantera tentamen och eventuellt riktat studentstöd
- Förberedda sal inför tentamen. Färgkoda tentamen, informera värdar och fördela arbetet innan tentamen startar.
- Arbeta ensam i sal och ibland med många tentander som har riktat studentstöd.
- Mottagande och avprickning av anmälda tentander (studenter)
- Information på svenska och engelska till tentanderna i storgrupp
- Utdelning av tentor och eventuella hjälpmedel
- Vid tentamen på papper: - Dela ut, övervaka och ta emot tentamen - Packa ihop, transportera och lämna ut tentamen
- Vid digital tentamen: Starta upp tentamen, monitorera och övervaka pågående tentamen samt hantera studenternas digitala inlämningar. - Hantera olika program och system som krävs för genomförande av tentamen. - Hjälpa student att byta lösenord för Umu-id.- Vara behjälplig vid uppkoppling till trådlösa nätet. - Hantera enklare felsökning på både Windows och Mac.
- Ansvarar för att återställa lokalen i befintligt skick. Vilket innebär att tömma papperskorgar, sopa av borden mm
- Ansvarar för att alla tentor paketeras rätt och lämnas in i boxar efter avslutad tentamen.
- Arbete med riktat pedagogiskt stöd: - Genomföra tentamen för studenter med anpassningar vid examination till exempel förlängda skrivtider samt administrera tentamen vid dagens slut.
- Ensamarbete kommer att förekomma Publiceringsdatum2025-11-04Kvalifikationer
- Gymnasiekompetens
- Administrativ kompetens
- God förmåga i både svenska och engelska såväl i tal som skrift
- Goda kunskaper i datasystem och förmåga att hantera uppkoppling mot nätverk och lättare felsökning på dator
- Förmåga att samarbeta
Meriterande
- Tidigare erfarenhet av arbete som tentamensvärd och/eller huvudvärd
- God kännedom om Umeå universitet
- Förståelse för och har färdigheter i att använda PC och Mac
Personliga förmågor:
- God samarbetsförmåga
- Ansvarstagande
- Strukturerad och noggrann
- Serviceinriktad
- Kommunikativ
- Lyhörd för arbetsgruppens gemensamma uppdrag
- Stresstålig Anställningsvillkor
Anställningen är ett vikariat på 10% som huvudvärd under perioden 2026-01-01-2026-06-30. Du schemaläggs på 10% under en trettonveckorsperiod med en målsättning att omfattningen ska vara 10% per månad. Du får ett schema en månad innan aktuell period. Schema läggs i samråd med samordnare vid Tentamensservice. Det är extra viktigt att kunna arbeta vid perioder av högtryck vid Tentamensservice. Vid kvälls- och helgarbete utgår tillägg för obekväm arbetstid. I något fall kan du bli tillfrågad med kort varsel. .
Tillträde 2026-01-01 eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-17
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
