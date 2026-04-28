Husvikarie/Lärarassistent till Hedskolan, mellanstadiet
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28
Hedskolan är en 3-paralellig f-6 skola med anpassad grundskola. Hos oss finns ca 500 elever och 100 medarbetare. Vi ligger centralt i Gällivare kommun med promenadavstånd till idrottshallen, badhuset osv. Hedskolan har ett väl uppbyggt arbetssätt för kollegialt lärande som berör samtliga delar av läroplanen. På Hedskolan ser vi över olika organisatoriska lösningar för att arbetsmiljön ska bli bra och att eleverna ska få bästa undervisningen. Vid Hedskolan har vi fyra fritidsavdelningar som samverkar. Som ny lärare i Gällivare kommun kommer du att få handledning av erfarna lärare. Vi har också ett utvecklat kollegialt och kollektivt lärande på skolorna. Specialpedagoger, speciallärare, kurator och skolsköterska finns på skolan och vi samarbetar för elevernas bästa i team. Klassmentorer finns nu i alla klasser på Hedskolan och de arbetar främst med de sociala delarna av läroplanen. Rastvärdskap och rastaktiviteter är några av klassmentorernas viktigaste arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter
En husvikaries uppdrag är att gå in och vikariera för frånvarande personal på skolan exempelvis som lärare, elevassistent eller klassmentor. Du utgår oftast från en färdig lektionsplanering och uppdraget är mycket varierande. Du kommer att täcka frånvaro på låg- eller mellanstadiet. Som husvikarie arbetar du även på eftermiddagarna på fritidshemmet. Kvalifikationer
Vi söker dig med lägst gymnasiebehörighet och meriterande är att ha arbetet med barn/elever i olika sammanhang. Vi söker dig som är flexibel och har ett närvarande och lyhört förhållningssätt gentemot elevers olika behov, är en tydlig ledare samt har god samarbetsförmåga. Du är självständig, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs utdrag från polisens belastningsregister.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
Heltid, Vikariat 1.5 år from augusti 2026. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-05-30.
Upplysningar
Rektor Marika Korpi-Frisk, tel 0970-818 811
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, mailto:Gallivare.norrbotten@kommunal.se
Vision, gallivare@vision.se Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
