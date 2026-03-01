Husmor
Stiftelsen Hem För Gamla i Örebro / Storhushållsföreståndarjobb / Örebro Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Örebro
2026-03-01
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Hem För Gamla i Örebro i Örebro
SHG Seniorboende är en stiftelse med tre fastigheter i Örebro och en i Kumla. Vi erbjuder seniorboende med tillgång till trygghet och social gemenskap.
Nu söker vi semestervikarier som brinner lite extra för matlagning och har hög social kompetens!
Husmors arbetsuppgifter består av bl a av daglig kontakt med de boende, ge råd och stöd, förmedla kontakter med kommunens hemvård och berörda sjukvårdsinstanser. Planera och tillaga en daglig måltid samt ordna aktiviteter.
Förutom god samarbets- och organisationsförmåga är matlagningskunskaper och sjukvårdskunskaper värdefulla. Du måste kunna arbeta självständigt och ha stort intresse för äldre människor. Arbetet är lämpligt för sökande med längre livserfarenhet.
Ansökan sker via mail med cv och personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: madelene@shgseniorboende.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Hem För Gamla i Örebro Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Intendent
Madelene Olsevik madelene@shgseniorboende.se 0196111172 Jobbnummer
9769486