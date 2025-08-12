Hushållsassistent Premium - Hemfrid Stockholm
2025-08-12
Hemfrid söker Hushållsassistent Premium - En exklusiv roll inom hushållsnära tjänster
Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hushållsnära tjänster. Vi erbjuder våra kunder en förstklassig helhetslösning med tjänster såsom städning, tvätt, organisering, matlagning och barnpassning. Nu söker vi dig som vill arbeta som Hushållsassistent Premium - en prestigefylld och ansvarsfull roll där du tar hand om hela kundens hem och vardag.
Om rollen som Hushållsassistent Premium
Som Hushållsassistent Premium arbetar du med ett helhetsansvar i exklusiva hem där du skapar ordning, trivsel och en harmonisk miljö. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Professionell hemstädning och organisering
Tvätt, strykning och garderobsplanering
Matlagning och förberedelse av måltider
Barnpassning och familjestöd
Planering och genomförande av evenemang i hemmet
Inköp, ärenden och koordinering av hushållets behov
Vem söker vi?
För att trivas i denna roll ser vi att du är en erfaren och självgående person med ett öga för detaljer och service i toppklass. Du har en naturlig känsla för struktur, är diskret och kan hantera flera uppgifter samtidigt. Vidare ser vi att du:
Har flera års erfarenhet inom hemstädning, husmor, hushållsnära tjänster eller som Housekeeper, Au-pair eller liknande
Har erfarenhet av matlagning och gärna ett intresse för gastronomi
Är organiserad och självgående med förmåga att planera och strukturera hemmet
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Är flexibel och kan arbeta måndag - fredag mellan 8-17
Har körkort (B) och gärna tillgång till egen bil (meriterande)
Vad erbjuder vi?
Hos Hemfrid vill vi vara branschens bästa arbetsgivare. Därför erbjuder vi:
Tillsvidareanställning
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Utbildning och vidareutveckling inom hushållsnära tjänster
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
Gratis mobilabonnemang
Ett inspirerande och internationellt arbetsklimat
Vill du bli en del av vårt Premiumteam? Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta oss på HR@hemfrid.se
.
Observera att vi genomför en bakgrundskontroll innan anställning.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
