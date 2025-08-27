Husbyggnad - Betongutbildning
2025-08-27
Observera! Detta är en utbildning.
Kurs start 20/10
Har du gått byggprogrammet med komplett examen, har yrkesbevis eller är registrerad lärling mot husbyggnad och vill utöka dina kompetenser inom byggbranschen? Då kan detta vara en utbildning för dig!
På 12 veckor kan du få den utbildning du behöver för att arbeta med betong. Utbildningen innehåller teori och praktik ute i branschen. Efter utbildningen har du de kunskaper du behöver för att arbeta som betongarbetare som lärling.
Utbildningen är på heltid och du kan ha rätt till studiestöd från CSN. Utbildningen är kostnadsfri men det tillkommer kostnad för litteratur som du själv betalar.
Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Byggnadsindustrins yrkesnämnd - BYN.
Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
(org.nr 212000-0928), https://skanevux.se/nv/utbildningar/betongarbetare-husbyggnad/
264 33 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vuxenutbildningen i Klippan Kontakt
Zainab Gudmundsson mikael.gudmundsson@klippan.se Jobbnummer
9478652