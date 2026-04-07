Hundskötare hunddagis
Hunddagis söker engagerad medarbetare
Vi söker nu en trygg, ansvarstagande och engagerad medarbetare till vårt hunddagis och hundpensionat. Här arbetar vi med små grupper, tydliga rutiner och ett stort fokus på hundarnas trygghet, glädje och välmående.
Vårt hunddagis har öppet mellan 07:00- 17:00 men vi erbjuder också hundpensionat i mån av tid. Vi hoppas kunna utöka hundpensionatsdelen.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Som hunddagisassistent hos oss arbetar du med:
Hundgrupper i olika storlekar
Promenader
Aktivering och mental stimulans
Mottagande och återlämnande av hundar
Matning, vila och dagliga rutiner
Städning och ordning i lokalerna
Kommunikation med hundägare
Vi jobbar lugnt, metodiskt och med respekt för varje individ. Du behöver kunna läsa hundars signaler, arbeta självständigt och samtidigt vara en trygg del av teamet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av hundar (yrkesmässigt eller privat)
Är trygg, lugn och konsekvent
Kan ha ett fysiskt jobb.
Är ansvarstagande och punktlig
Har lätt för att samarbeta och kommunicera
Klarar av att hålla ordning och struktur i vardagen
Har ett genuint intresse för hundars beteende och välmående
Utbildning inom hund är meriterande men inget krav - rätt personlighet och inställning är viktigast.
Vi erbjuder:
En arbetsplats där lugn, struktur och tydliga rutiner är grunden i allt arbete
Hundgrupper som är noggrant sammansatta för att skapa trygghet och balan
Ett arbete där du får arbeta nära hundar med olika personligheter och behov
En tydlig introduktion och handledning tills du känner dig trygg i alla moment
Arbetstid & omfattning
Deltid/heltid beroende på behov
Arbetstider för hunddagis är dagtid, pensionat kan ske dygnet runt samt på helger.
Start enligt överenskommelse
Skicka din ansökan med en presentation av dig själv, din erfarenhet och varför du vill arbeta hos oss. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@jarlemossens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hundskötare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järlemossens AB
(org.nr 559442-7451) Arbetsplats
Järlemossens Hundcenter Kontakt
Johanna Karlsson info@jarlemossens.se Jobbnummer
9840914