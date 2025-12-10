Hundfrisör Arken Zoo, Borås
2025-12-10
Arken Zoo är en rikstäckande kedja inom zoobutiksbranschen som driver centralägda butiker. Företaget har vuxit snabbt de senaste åren och vi fortsätter att expandera och varumärket Arken Zoo stärks kontinuerligt. I våra butiker har vi ett noga utvalt sortiment till många olika typer av husdjur. Vi älskar djur och våra kärnvärden är kärlek, kunskap och kvalitet.
Om anställningen
Vi utökar just nu vårt servicekoncept och söker därför efter nya hundfrisörer. Arken Zoo har toppfräscha lokaler anpassade för verksamheten och ligger i direkt anslutning till butiken, det betyder att du har potentiella kunder på tröskeln från dag ett. Arken Zoo är Sveriges största husdjurskedja med butiker i hela landet.
Vi söker dig som vill driva eget företag som hundfrisör med franchisekoncept i ett lönsamt och snabbt växande företag. Alternativt arbeta som anställd. Tjänsten är förlagd till Arken Zoos butik på Trandögatan, Borås.
Vid franchisesamarbete planerar du din arbetstid i samråd med butikschef utefter butikens öppettider.
Ersättning enligt bolagets gällande samarbetsavtal.
Vid anställning är tjänsten på deltid (20tim/v), slutgiltig anställningsgrad sätts i dialog mellan anställd och butikschef. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Som anställd gäller avtal och lön mm. enligt Handels kollektivavtal.
Arbetstider, dag och kväll efter schema.
Som utbildad hundfrisör driver du ditt eget företag under ett franchisesamarbete. Genom vårt franchisekoncept kan du fokusera på ditt yrke, och låta oss hjälpa dig med många andra delar som det innebär att driva egen verksamhet. Oavsett om du är egenföretagare eller anställd eftersträvar du den högsta graden av lönsamhet, service och kundnöjdhet varje dag. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en utpräglad servicemänniska och har ett genuint intresse för hundfrisörsyrket.
Krav:
Hundfrisörsutbildning
Meriterande:
Tidigare arbete som hundfrisör
Tidigare arbete med kundkontakt/kundservice
Så här söker du tjänsten
Klicka på "Skicka ansökan", fyll i formuläret och ladda upp dina ansökningshandlingar.
Då urvalet sker löpande ser vi gärna att du skickar din ansökan snarast.
Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta Hanna Grahm på hanna.grahm@arkenzoo.se
Observera att ansökningshandlingar endast kan skickas via "Skicka ansökan"-funktionen. Inskickade ansökningar via e-mail kan ej behandlas.
Sista ansökningsdag är 2026-02-15
