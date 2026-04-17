Hunddressör på 1622. Flygbassäkerhetskompaniet till F 16
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Vi växer och söker nu en ny kollega som vill vara en del i vår verksamhet. I vårt sammansvetsade och engagerade team får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du bidrar till organisationens dagliga verksamhet och framtid! Du kommer i rollen som hunddressör således vara en del av en militär organisation under stor förändring med anledning av det aktuella omvärldsläget och Sveriges NATO-medlemskap.
Om enheten
162.Flygbasbataljonen är ett av Försvarsmaktens och Flygvapnets krigsförband. Förbandet har arbetsort Uppsala och huvuduppgift att möjliggöra start och landning av luftfartyg på våra rullbanor, samt skydda och försvara flygbas och vår verksamhet. 162.Flygbasbataljonen är aktiva dygnet runt, alla dagar på året med skarpa insatser för såväl Sveriges som NATOs försvar.
1622. Flygbassäkerhetskompaniet tillhör 162.Flygbasbataljonen och vi rekryterar nu en hunddressör som kommer att jobba i en arbetsgrupp bestående av hundtjänstledare och två dressörer. Arbetsgruppen är med och utvecklar hundtjänsten på kompaniet.
Kompaniet är i huvudsak placerade i Uppsala och har som huvuduppgift att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot 16. Flygflottiljen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hunddressören är sakkunnig inom hundtjänst och har som huvudsaklig uppgift att utveckla kompaniets operativa patrullhundsekipage. Arbetet innebär att jobba tätt med hundförare för att utveckla och vidmakthålla dressyrstatusen på ekipagen. Andra arbetsuppgifter innefattar att stötta med utbildning, uppföljning, kvalitetssäkring och anvisning av hundtjänsten på kompaniet.
Du som hunddressör rapporterar till, och har ett gott samarbete med hundtjänstledaren.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
Kvalifikationer
B Körkort
Erfarenhet av organiserad hundtjänstverksamhet
Erfarenhet av hunddressyr
Goda kunskaper i Word och Excel
God förmåga att uttrycka sig i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lösningsorienterad, har initiativkraft och är ansvarstagande. Som person är du prestigelös, en god lagspelare och har en vilja att lära dig mer om ditt arbete. Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper.
MERITERANDE
Erfarenhet av tjänstehundsverksamhet
Utbildad instruktör patrullhund
Hållit i hundkurser och utbildningar
Tävlat inom bruks- eller hundsport
Annan relevant hundverksamhet
Erfarenhet inom säkerhetsförbandtjänst
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kommer medföra tjänsteresor.
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Befattning: Civil.
Ansökningsprocessen
Du kommer att få bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Du kan sedan komma att kallas till Upplands Flygflottilj F 16 i Uppsala för intervju. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att kalla dig för säkerhetsprövning vid ett senare tillfälle.
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, Kapten Emil Vesterberg
E-postadress: mailto:F16-1622flygbassakkompaniet@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Susanna Schjölin
Mejl: mailto:F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-27. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122413".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
751 27 UPPSALA
För detta jobb krävs körkort.
9859738