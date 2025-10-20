Human Factors & UX specialist
2025-10-20
Företagsbeskrivning
Business Unit (BU) Vattenfall Power Solutions är en affärsenhet på ca 650 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som utbildar personal inom svensk kärnkraft, levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl.a. framtagning och tillhandahållande av utbildningar, projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag. Fokus inom affärsenheten Vattenfall Power Solutions är att utveckla vår förmåga inom projektledning samt valda tekniska nyckeldiscipliner. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller, där vårt arbete och kompetens skapar stora värden för Vattenfall och dess satsningar.
Om rollen
Vi tar oss an en av vår tids viktigaste utmaningar. Vill du vara med?
Hos oss blir du en del av ett ambitiöst team med specialister inom Human Factors som arbetar för att omvandla energisektorn och forma framtidens energilösningar där människan står i centrum. Vi söker nu en Human Factors & UX specialist till enheten Human Factors, där du får en nyckelroll i att skapa digitala lösningar som är både funktionella och användarvänliga.
Enheten Human Factors på Vattenfall Power Solutions, består idag av ca 20 medarbetare som arbetar brett med att tillföra Human Factors-kompetens i hela verksamheten. Våra specialister bidrar i allt från olycksutredningar och anläggningsändringar till organisationsförändringar och utveckling av nya arbetssätt. Det innebär att du blir en del av ett team med stor bredd, här finns kompetenser inom bland annat MTO (Människa, Teknik, Organisation), säkerhetskultur, förändringsledning och UX. Hos oss samarbetar du med kollegor som har olika bakgrund och expertis, vilket ger dig möjlighet att både bidra med din kunskap och utvecklas tillsammans med andra specialister.
Som specialist inom Human Factors med inriktning mot användargränssnitt och UX arbetar du i gränslandet mellan teknik, design och mänskligt beteende. Ditt fokus är att förstå användarens behov och omsätta dessa i smarta gränssnitt som stödjer verksamheten. Du leder och genomför användarundersökningar, analyserar beteendemönster och omvandlar insikter till designlösningar som gör skillnad. Du samarbetar nära utvecklare, designers och andra specialister för att säkerställa att våra digitala produkter är intuitiva, tillgängliga och bygger på ett tydligt Human Factors-perspektiv.

Arbetsuppgifter
Planera och genomföra operativa användarundersökningar
Koordinera med designers, utvecklare och andra intressenter kring användarstudier
Identifiera och prioritera metodik som bäst stödjer slutanvändarens mål och behov
Analysera resultat från användarstudier och kommunicera insikter till utvecklingsteamet och andra intressenter
Skapa prototyper på användargränssnitt i verktyg som Figma
Genomföra användbarhetstester och justera designen utifrån användarfeedback
För rätt person, med intresse och vilja att utvecklas, finns goda möjligheter att bredda sig och ta sig an uppdrag inom andra områden som enheten ansvarar för. Vi ser gärna att du är nyfiken och villig att lära dig mer om exempelvis säkerhetskultur, förändringsledning eller andra Human Factors-relaterade frågor.
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss får du förtroendet att agera med stor frihet och eget ansvar, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv.
Kravspecifikation
Vi ser gärna att du har:
Masterexamen i interaktionsdesign, Human-Computer Interaction (HCI) eller motsvarande relevant utbildning
Några års arbetslivserfarenhet i liknande roll
Praktisk erfarenhet av användarstudier, prototypframtagning och användbarhetstester
Goda kunskaper i designverktyg, t.ex. Figma
Djup förståelse för användarcentrerad och interaktiv design
Kunskap om wireframing-verktyg och olika metoder för användarundersökningar
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi söker dig som är genuint nyfiken på människor och deras beteenden, och har drivkraften att självständigt driva ditt arbete framåt. Du är öppen, social och trivs med samarbete i tvärfunktionella team. Med god lyhördhet förstår du vad användaren faktiskt behöver, och din integritet gör att du vågar utmana när det behövs, men alltid med respekt för andras perspektiv. Du gillar att testa idéer, ta till dig feedback och förbättra digitala upplevelser. Noggrannhet, kommunikationsförmåga och viljan att dela kunskap är andra viktiga egenskaper.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort är Solna, Göteborg eller Västerås. Resor ingår som en naturlig del av tjänsten men vi arbetar aktivt med tekniska hjälpmedel för att minska dessa,
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Diana Knutsson, diana.knutsson@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryterare Åsa Vallin 070 277 12 46.
Fackliga representanter för denna tjänst är Gustaf Treiber (Akademikerna), Jan Stigbert (Unionen), Philip Carendi (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 9 november 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Förutom säkerhetsprövning genomförs även drogtest.
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vattenfall AB
721 37 VÄSTERÅS Arbetsplats
