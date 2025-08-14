Human Factors Integration-ingenjör till Saab Kockums
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som Human Factors Integration-ingenjör är du en nyckelperson i våra projektteam och ansvarar för att användarcentrerad design integreras i alla delar av utvecklingsprocessen. Du planerar, leder och samordnar HFI-arbetet i projekt, och säkerställer att användarnas behov, förutsättningar och arbetsmiljö beaktas - från tidig konceptutveckling till färdig produkt.
Du arbetar nära både interna utvecklingsteam och externa kunder och användare. Genom att tillämpa principer för ergonomi, användbarhet och kognitiv design bidrar du till att skapa system som är intuitiva, säkra och effektiva att använda.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Planera, utföra och samordna HFI-arbetet i projekt och program
* Säkerställa att en användarcentrerad designmetodik tillämpas genom hela utvecklingsprocessen
* Arbeta praktiskt med interaktionsdesign, t.ex. skapa wireframes, mock-ups, prototyper, personas och användarresor
* Designa användarvänliga gränssnitt och arbetsmiljöer utifrån både fysiska och kognitiva perspektiv
* Vara kontaktperson för HFI-frågor gentemot kunder, användare och underleverantörer
* Utbilda och stödja kollegor i frågor som rör Human Factors och användarcentrerad utveckling
Tjänsten är till en början placerad i Malmö, men under Q4 2025 flyttar vi till nya lokaler i Lund. Publiceringsdatum2025-08-14Profil
Du är en strukturerad och självgående person med ett stort intresse för samspelet mellan teknik och människa. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta tvärfunktionellt, och trivs med att arbeta i gränslandet mellan teknik, design och användarbeteenden.
Vi söker dig som har:
* Civil- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning mot industriell designteknik eller liknande område
* Erfarenhet av arbete med Human Factors, användarcentrerad design eller interaktionsdesign
* God förståelse för ergonomi, användbarhet och kognitiva principer
* Förmåga att arbeta med verktyg och metoder som mock-ups, prototyper, personas och användarresor
* God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
Meriterande är kunskap inom områden som servicedesign, kognitionsvetenskap eller systemteknik, samt erfarenhet från teknikintensiva projekt eller försvarsindustri.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
