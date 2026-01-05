HSL-assistenter under sommaren
2026-01-05
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vilhelmina kommun i Vilhelmina
Testa Vilhelmina - bo gratis när du börjar jobba här
Bor du utanför Vilhelmina kommun? Då har vi ett erbjudande för dig. Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period.
Det här är ett perfekt sätt att få en bra start som Vilhelminabo. Du får möjlighet att lära känna bygden och samtidigt leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://vilhelmina.se/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/testa-vilhelmina-bo-gratis-nar-du-flyttar-hit/och
Publiceringsdatum2026-01-05Beskrivning
Vilhelmina kommun söker nu dig som just nu utbildar dig till sjuksköterska eller arbetsterapeut.
I sommar, under juni, juli och augusti, har du möjlighet att jobba parallellt med leg. sjuksköterska eller leg. arbetsterapeut och utföra delegerade uppgifter utifrån erfarenhet och avklarade moment i utbildningen. Delegerade uppgifter för ssk-studerande kan vara ex provtagning, katetersättning, medicindelning, sårbehandling mm och för at-studerande ex hjälpmedelshantering, assistera vid hjälpmedelsutprovning, telefonsamtal mm.
Medicinsk enhet ansvarar för hälso- och sjukvård på de särskilda boendena och i hemsjukvården i Vilhelmina kommun. På enheten arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och fotvård. Vi har ett nära samarbete med sjukstugan i Vilhelmina och samverkar med övriga enheter inom socialas verksamhetsområde i det dagliga arbetet. Vi tillämpar verksamhets och individbaserad schemaläggning samt har flextidsavtal.
Bor du inte i Vilhelmina idag? Inga problem! Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens tidigare elevhem. Du får en god start som Vilhelminabo och kan under denna tid leta efter ditt permanenta hem. Fråga rekryterande chef om denna möjlighet att testa Vilhelmina.Dina arbetsuppgifter
Som assistent till sjuksköterska är dina uppgifter främst att bistå sjuksköterskan i den specifika omvårdnaden på Vilhelmina kommuns särskilda boenden, korttids eller hemsjukvård. Du kommer att arbeta efter sociala utskottets mål och riktlinjer samt upprättade verksamhetsmål för sjuksköterskor.
Du kommer gå dagtid, kvällar och helger upp till heltid utifrån överenskommelse. För att vara aktuell vill vi att du arbetar större delen av sommaren.
Som assistent till arbetsterapeut är dina arbetsuppgifter främst att bistå arbetsterapeuten med att underlätta vardagen för våra patienter med mål att förbättra/bibehålla förmåga att vara så självständiga som möjligt.
Du kommer att arbeta efter sociala utskottets mål och riktlinjer samt upprättade verksamhetsmål för arbetsterapeuter.
Du kommer gå dagtid måndag till fredag upp till heltid utifrån överenskommelse. För att vara aktuell vill vi att du har möjlighet att arbeta större delen av sommaren.Kvalifikationer
För ovanstående tjänst kräver vi att du är under utbildning till sjuksköterska eller arbetsterapeut och har läst minst en termin på sjuksköterskeprogrammet eller arbetsterapeutprogrammet. B-körkort är ett krav.
Du behöver behärska svenska i tal och skrift.Anställningsvillkor
Allmän visstidsanställning under juni, juli och augusti 2026.
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/ Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
