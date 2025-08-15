HSE Supervisor till Boden
2025-08-15
Vill du vara med och bygga framtidens gröna stålindustri, samtidigt som du säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö? Vi söker nu en HSE-koordinator som kommer att spela en viktig roll i säkerhetsarbetet på plats i Boden. Låter detta intressant? Ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du att vara ute på sajt mycket, där ditt fokus kommer att vara att säkerställa att arbetsmiljöregler och säkerhetsrutiner följs. Du arbetar nära projektledningen och fungerar som en viktig länk mellan olika arbetslag och underleverantörer, med särskilt ansvar för att förebygga risker och främja en säker arbetsmiljö. Du kommer att vara stationerad i Boden och ingå i ett team med ca 15 kollegor.
Jobbet är en heltidstjänst under dagtid, med ett rullande schema där du arbetar 7 dagar i följd och därefter har 7 dagars ledighet. Du arbetar 7-19 vardagar och 7-16 helger under dina arbetsveckor.
Du kommer att arbeta som konsult hos Academic Work. Behovet är omgående och fram till sommaren 2026. För rätt person finns dock möjlighet till fortsättning efter det.
Du erbjuds
• Möjlighet att bidra till både produktion och arbetsmiljö i ett stort och komplext byggprojekt
• En varierande roll med många olika kontaktytor
• En roll där du verkligen får vara med där det händer, då stor del av rollen är ute på sajt
Dina arbetsuppgifter
• Leda och koordinera det dagliga arbetet
• Säkerställa att arbetsmiljö-och säkerhetsrutiner följs av alla på plats
• Utföra riskanalyser, arbetsberedningar och egenkontroller
• Hålla regelbundna säkerhetsgenomgångar och arbetsmiljömöten
• Rapportera och följa upp eventuella incidenter samt föreslå förbättringsåtgärder
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av arbetsledning inom bygg-eller industriprojekt
• Har god kunskap om arbetsmiljölagstiftning och säkerhetsföreskrifter
• Behärskar engelska i både tal och skrift
• Innehar B-körkort och har tillgång till bil för att ta dig till arbetsplatsen
• Det är meriterande om du behärskar svenska i både tal och skrift
Vi ser det som positivt om du bor i eller i anknytning till Luleå/Boden-området, då behovet är omgående.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
