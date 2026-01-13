Hrbp
Recruitive AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recruitive AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker dig som brinner för människor, relationer och att skapa trygghet för både chefer och medarbetare! Just nu letar vi efter en HRBP-konsult till ett längre uppdrag hos en av våra kunders organisationer. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och vara en viktig del i både det dagliga HR-arbetet och i utvecklingen av HR-funktionens processer.
Du kommer tillhöra ett trevligt och engagerat team där man samarbetar tight, delar kunskap och stöttar varandra. Rollen passar dig som trivs när dagarna varierar, där du ibland hanterar snabba personalfrågor och ibland arbetar mer långsiktigt med rutiner.
Om rollen:
• Operativt HR-arbete
• Fackliga förhandlingar kring personalärenden
Din profil:
• 2-3 års erfarenhet av HRBP, gärna gentemot kollektivarbetare
• Arbetsrättslig kunskap
• Meriterande med HR-utbildning
• Krav på erfarenhet av fackliga diskussioner/förhandlingar
Vem är du som person?
• Ansvarstagande
• Självständig
• Driven
• Pålitlig
Det här är ett uppdrag där du får växa, utvecklas och ta ansvar, samtidigt som du bidrar till att skapa en hållbar och välfungerande miljö. Låter det intressant? Sök redan idag, urval sker löpande. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546) Jobbnummer
9681844