HR-specialist (20%) visstidsanställning hösten 2026
Statens Veterinärmedicinska Anstalt / Personaltjänstemannajobb / Uppsala Visa alla personaltjänstemannajobb i Uppsala
2026-06-23
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Om SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser för djur, människor, ekonomi och livsmedelsförsörjning. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expert- och beredskapsmyndighet som genom diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar till god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. SVA ingår i beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Friska djur – trygga människor.
HR består av HR-chef, HR-administratör, HR-generalist, två HR-specialister och en arbetsmiljöingenjör. Tillsammans utgör vi myndighetens HR-funktion och ger stöd till chefer och medarbetare inom bland annat arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjningsfrågor, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.
Vill du bidra till utvecklingen av vårt HR-arbete under en avgränsad period? Vi söker nu en HR-specialist på 20 procent för perioden augusti – december 2026. Uppdraget innebär att driva ett utvecklingsarbete inom rekryteringsområdet samtidigt som du stöttar HR-teamet i det löpande HR-arbetet. Arbetstiden fördelas i huvudsak till en dag per vecka.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som HR-specialist kommer du att arbeta med både utvecklingsinsatser och verksamhetsnära HR-stöd. Uppdraget innebär att du driver utvecklingen inom rekryteringsområdet och bidrar till att stärka våra arbetssätt och processer. Du stöttar även HR-teamet i det löpande HR-arbetet utifrån verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom HR, personalvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
erfarenhet av att arbeta brett inom HR
erfarenhet av HR-arbete inom offentlig sektor eller god kännedom om offentlig verksamhet
god förmåga att driva utvecklingsarbete och omsätta idéer i praktiken
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. För att lyckas i uppdraget är du samarbetsinriktad, initiativrik och självgående. Du trivs med att ta ansvar för ditt arbete och har förmåga att driva frågor framåt på ett strukturerat sätt.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av rekryteringssystemet Varbi
erfarenhet av HR-arbete inom statlig verksamhet och kännedom om statliga kollektivavtalAnställningsvillkor
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
Anställningsform: Särskild visstidsanställning på 20% under perioden augusti-december 2026 Tillträde: 2026-08-01, eller enligt överenskommelse.
Avdelning: HRK/HR
Placeringsort: Uppsala, viss möjlighet till distansarbete finns.
Vi tar endast emot ansökningar här: https://sva.varbi.com/se/what:job/jobID:949599/Övrig information
SVA är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna handlingar blir allmänna. Sökande med skyddad identitet ska kontakta oss direkt och inte ansöka via Varbi. Tester och arbetsprov kan ingå i rekryteringsprocessen, och bakgrundskontroll kan komma att genomföras. Svenska medborgare som tillsvidareanställs krigsplaceras vid myndigheten. För vissa tjänster krävs säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), och i vissa fall svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA – välkommen med din ansökan!
SVA värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. Som medarbetare hos oss får du bland annat förmånliga semestervillkor (28–35 dagar), möjlighet till flex, friskvård på arbetstid och tillgång till personalgym. Du kan också engagera dig i våra personalföreningar med fokus på idrott, musik och hundar. Läs mer om våra förmåner här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(org.nr 202100-1868), http://www.sva.se
Ulls väg 2B (visa karta
)
751 89 UPPSALA Arbetsplats
SVA, Staben HRK, Human Resources (HR) Kontakt
Joanna Axelsson, HR-chef 018-674000 Jobbnummer
9974967