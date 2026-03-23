HR-specialist
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Administratörsjobb / Kalmar
2026-03-23
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Vill du arbeta brett inom HR och göra verklig skillnad i en verksamhet som värdesätter samarbete och utveckling?
Vi söker nu en HR-specialist som vill vara med och stärka vårt team. Hos oss blir du en del av en trygg och kompetent grupp med fjorton HR-specialister som tillsammans arbetar för att ge verksamheten det bästa möjliga HR-stödet. Vi erbjuder en lärande arbetsmiljö där delaktighet är en självklarhet.
Som HR-specialist kommer du att vara ett nära stöd till chefer på olika nivåer i organisationen. Ditt huvudfokus ligger på det operativa och verksamhetsnära HR-arbetet, där du agerar coachande och stöttande gentemot chefer i främst rehabiliterings- och individrelaterade ärende.
Att vara HR-specialist hos oss innebär att du hanterar allt från arbetsmiljö till arbetsrätt, rehabilitering, lönesättning och rekrytering mm. Du får möjlighet att arbeta självständigt men samtidigt som du ingår i en grupp med stor erfarenhet. Du kommer jobba mot en större förvaltning där det fokus på förändrings- och utvecklingsarbete tillsammans med 3 andra HR-specialister
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och organisationer, och som trivs med att arbeta i en dynamisk miljö där samarbete och engagemang är nyckeln till framgång.Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk utbildning inom HR eller annan akademisk utbildning som bedöms likvärdig. I din utbildning ska arbetsrätt ingå. Du ska ha minst tre års arbetslivserfarenhet av operativ, verksamhetsnära HR-arbete där du har arbetat med arbetsrättsliga ärenden och rehabilitering utifrån arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.
För att fungera i rollen behöver du ha ett konsultativt och professionellt förhållningssätt. Du är prestigelös, modig och tar ansvar för dina uppgifter. Du har en god förmåga att se frågor ur olika perspektiv och kan anpassa dig efter olika situationer.
Vi värdesätter att du har lätt för att prioritera och är trygg i dig själv. Eftersom rollen innebär nära samarbete med både chefer, medarbetare och kollegor inom HR-verksamheten är det viktigt att du är lyhörd, har lätt för att skapa förtroende och bygga goda relationer.
B-Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313127".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746)
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret
Enhetschef HR-enheten
Sara Lindqvist 0480-45 01 74
