HR-partner, vikariat
Rise Research Institutes Of Sweden AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-10-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rise Research Institutes Of Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Trollhättan
, Skara
eller i hela Sverige
I en värld som står inför enorma utmaningar finns också hopp. En gemensam vilja att arbeta för en bättre värld, för kommande generationer. Den viljan -att göra skillnad -driver oss på RISE. Nu letar vi efter vår nya kollega.
Vår HR och hållbarhetsfunktion består av avdelningar för hållbarhet, strategisk kompetensförsörjning, ledarskap, kultur, chefsstöd, HR Services och arbetsrätt. Tillsammans fyller vi en viktig funktion i att stötta, vägleda och utbilda verksamheten i HR och hållbarhetsrelaterade frågor. Nu söker vi en HR-partner som har bred kunskap om hela HR-leveransen och vill bidra till att ta RISE vidare på vår resa. Som HR-partner på RISE erbjuds du ett omväxlande arbete med stora möjligheter till personlig utveckling och arbete i en verksamhet som är på en ständig utvecklingsresa. Tjänsten är ett vikariat till minst juni 2026.
Arbetsbeskrivning Som HR-partner tillhör du ett engagerat och professionellt HR-team som tillsammans genom nära dialog med våra divisioner skapar ett effektivt och väl fungerande HR-stöd. I rollen som HR-partner stöttar och vägleder du primärt enhets- och gruppchefer i en division i verksamhetsnära frågor. Tillsammans med HR-chef driver du igenom implementering av och utvecklar koncerngemensamma policys, processer och riktlinjer inom kultur, kompetens- och ledarskapsutveckling. Du översätter affärsbehov till HR-lösningar. Allt utifrån verksamhetens behov och vårt mål.
Du rapporterar till chef för Chefsstöd och kulturutveckling och arbetsleds av divisionens HR-chef.
Tjänsten är placerad i Göteborg.
Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba som HR-generalist och är van att coacha chefer. Du behöver inte så många års erfarenhet, men du behöver en bred bakgrund för att möta rollens diversitet. Du har en högskoleutbildning inom HR-området och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vi söker dig som är en fantastisk relationsskapare och en skicklig kommunikatör som känner dig trygg både i den rådgivande rollen och i en faciliterande roll, exempelvis när du leder en workshop för en grupp. Du är nyfiken, visar tillit, gillar att samarbeta och fokuserar på det som skapar mest värde. Du har ett eget driv och sätter en ära i att förstå verksamheten och affären. Du har en god digital kompetens och tolkar data för att informera och vägleda. Du tänker holistiskt om verksamhetens strategi och talangrelaterade processer för att på bästa sätt kunna stötta och utmana cheferna inom HR-relaterade frågor.
Är vi rätt för varandra? Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Vi välkomnar alla kvalificerade sökande och eftersom vi idag har en ojämn könsfördelning uppmuntrar vi särskilt män att söka.
Hos oss möts passionerade problemlösare för att tillsammans lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt.
Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut!
Välkommen med din ansökan! Låter detta spännande och du vill veta mer så är du varmt välkommen att kontakta Johanna Franzén, chef Chefsstöd och kulturutveckling, 010-516 62 29. Sista ansökningsdag är 16 oktober 2025. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Våra fackliga representanter är: Ingemar Petermann, SACO, 010 228 41 22 och Linda Ikatti, Unionen, 010 516 51 61. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rise Research Institutes Of Sweden AB
(org.nr 556464-6874), https://www.ri.se/ Jobbnummer
9539489