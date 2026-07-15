HR-Partner till Hallands Sjukhus
Region Halland / Personaltjänstemannajobb / Halmstad Visa alla personaltjänstemannajobb i Halmstad
2026-07-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
Du blir en del av HR-avdelningen på Hallands sjukhus. HR är en av funktionerna inom Lednings- och verksamhetsstöd (LOVS), där även Ekonomi och informatik, Kansli och kommunikation, Lokalutveckling och säkerhet, Läkemedel Halland, Medicinsk Teknik Halland (MTH) samt Utveckling Hallands sjukhus ingår. Tillsammans arbetar vi som ett samlat stöd för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sjukhusets chefer, medarbetare och verksamheter.
HR-avdelningen består av tio HR-partners, en HR-administratör och HR-chef. Vi är ett engagerat, kompetent och utvecklingsorienterat team som trivs tillsammans och värdesätter samarbete, prestigelöshet och ett gemensamt ansvarstagande. Hos oss hjälps vi åt, delar erfarenheter och stöttar varandra i både vardagliga frågor och mer komplexa utmaningar.
Vi har en stark teamkänsla där arbetsglädje, tillit och humor är viktiga delar av vår kultur. Samtidigt drivs vi av att utveckla verksamheten och skapa värde för våra chefer och verksamheter. Vi tror på kraften i olika perspektiv och att de bästa lösningarna skapas tillsammans. Som HR-partner hos oss får du möjlighet att arbeta brett med kvalificerade HR-frågor, utvecklas i din profession och vara en del av ett team som kombinerar hög kompetens med värme, engagemang och ett genuint intresse för varandra. Här finns goda möjligheter att påverka, utveckla och bidra till framtidens hälso- och sjukvård i Halland.Om tjänsten
Som HR-partner är du en integrerad del av verksamheten och arbetar i nära samarbete med chefer och ledningsgrupper. Du är ett proaktivt beslutsstöd som utgår från analys och fakta och bidrar till att utveckla både verksamheten och medarbetarna.
Rollen omfattar såväl strategiskt som operativt HR-arbete med fokus på:
utveckling, engagemang och att behålla medarbetare
förändringsprocesser
systematiskt arbetsmiljöarbete
I rollen som HR-partner kommer du bland annat att:
stödja chefer i frågor rörande arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsgivarfrågor
vara ett aktivt bollplank i ledningsgrupper och bidra till verksamhetsutveckling
driva och stödja förändrings- och utvecklingsarbete
arbeta med rekrytering och introduktion
bidra med analys och uppföljning av HR-relaterade resultat
delta i samverkan med fackliga parter
Rollen innebär att du både initierar, driver och följer upp aktiviteter – inte bara stödjer när behov uppstår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
en akademisk examen inom HR/personalvetenskap eller annan relevant utbildning
flerårig erfarenhet av brett HR-arbete med utveckling i fokus
arbetat i en verksamhetsnära och konsultativ HR-roll
goda kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljö
en analytisk förmåga och kan omsätta data till konkreta insatser
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
strategiskt arbete med kompetensförsörjning
rekrytering och arbete med hela kandidatresan
utveckling av arbetssätt kopplat till att attrahera, utveckla och behålla kompetens
offentlig verksamhet, gärna hälso- och sjukvård
Du är strukturerad, har gott omdöme och kan prioritera, fatta välgrundade beslut samt driva arbetet effektivt framåt. Du bygger relationer och samarbetar väl. Du utmanar etablerade arbetssätt, initierar och leder förändring. Du arbetar självständigt, tar initiativ och ansvar för att driva frågor i mål. Du växlar obehindrat mellan strategiskt och operativt arbete och bidrar till både långsiktig utveckling och verksamhetsnära stöd.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi planerar intervjuer 13 samt 14 augusti.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Lasarettsvägen (visa karta
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301 85 HALMSTAD Arbetsplats
Region Halland Jobbnummer
10002975