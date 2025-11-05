HR-partner med inriktning HR-data och analys
2025-11-05
Vill du bidra med din kompetens inom HR men också få möjligheten att utvecklas som specialist inom HR-data och analys?
SLSO är i ständig utveckling och HR-funktionen har siktet inställt på att med gemensam kraft göra skillnad för dem vi är till för och bidra i omställningen i nära vård, personcentrering och kompetensförsörjning.
Verksamhetsstöd HR består av tre verksamhetsnära enheter och två mer övergripande. Hela HR-funktionen består av totalt 75 medarbetare. Vi är lokaliserade i olika verksamheter och på Solnavägen 1E i Stockholm. Denna tjänst är placerad på Solnavägen 1E i Stockholm, här samlas funktioner inom ledning, HR, ekonomi, kommunikation, administration, upphandling & lokaler, patientsäkerhet och IT, med flera.
Om jobbet
Som HR-partner med inriktning HR-data och analys får möjligheten att bidra och utveckla din kompetens inom HR men också använda din kompetens inom HR-data och analys. Den här rollen passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och som har förmågan att driva flera frågor parallellt inom olika områden.
I rollen som HR-partner arbetar du konsultativt med att ge råd och stöd samt bidrar till utveckling inom bland annat; arbetsmiljö, arbetsrätt, lönebildning, rekrytering, rehabilitering, samverkansfrågor och fackliga förhandlingar. Löpande administration i exempelvis lönesystemet Heroma och ärendehanteringssystemet Platina är en del av arbetsuppgifterna.
I den andra delen av uppdraget kommer du att arbeta med att ta fram, analysera och följa upp personalstatistik. Du tillämpar olika metoder för datainsamling och statistiskanalys beroende på kunskapsbehov och frågeställningar. Du har god vana av och känner dig bekväm med statistiska modeller. Arbetet kräver ett nära samarbete med olika delar av verksamheten och du kombinerar din goda analysförmåga med prestigelöshet och ansvarstagande för hela uppdraget. Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
Vi söker sig som har högskoleutbildning och är personalvetare
Du har minst tre års aktuell erfarenhet av verksamhetsnära kvalificerat HR-arbete i en bred generalistroll.
Du har erfarenhet av att arbeta med datadrivna HR frågor och analys, och vana av att arbeta med verktyg för statistik och uppföljning.
Det är meriterande om du har kunskap om och/eller erfarenhet av produktions- och kapacitetstyrning kopplat till HR-data.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du har följande förmågor:
Du har en god förståelse för det verksamhetsnära perspektivet och förstår vikten av att vara lyhörd och skapa delaktighet i framtagande av övergripande HR-processer och verktyg.
En god förmåga att se sammanhang och synergieffekter samt lösa problem i komplexa organisationer.
Trivs med att vara en del i en större helhet men kan samtidigt arbeta självständigt.
Har ett konsultativt och serviceinriktat förhållningssätt och är bra på att skapa goda och tillitsfulla relationer.
Mycket god vana att driva, planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Anställningsform
Tjänsten är på heltid, tillsvidare. 39:39h/ i veckan
Provanställning kan komma att tillämpas
Urval och intervjuer sker löpande.
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Verksamhetsstöd HR Kontakt
Vida Sabet, HR-chef 08-12338767 Jobbnummer
9590701