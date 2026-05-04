HR-partner
Peab Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Verksamhetsnära HR partner sökes!
Är du en engagerad och erfaren HR-partner som brinner för att göra skillnad i verksamheten? Vill du arbeta både operativt och strategiskt med alla delar av HR-området? Då kan du vara den vi söker!
Dina huvudsakliga uppgifter:
Som HR-partner hos Peab Asfalt AB och Swerock AB kommer du att arbeta med alla delar av HR-området. Rollen är både strategisk och operativ och innebär ett stort eget ansvar. Du kommer att driva Peabs HR-processer i nära samarbete med regionchef och chefer inom ditt geografiska ansvarsområde, samtidigt som du bidrar till HR-teamets långsiktiga utvecklingsarbete. Placeringsort är på vårt kontor i Solna.
Du kommer att hantera flera HR-relaterade ämnen för två av våra verksamhetsområden tillsammans med dina arbetschefsgrupper, exempelvis:
Arbetsrättslig hantering av personalärenden
Lag- och avtalstolkningar, samverkan och fackliga förhandlingar
Hälsofrämjande insatser och rehabilitering
Vid behov stödja i team- och ledarskapsutvecklingsinsatser
Stödja och stärka våra chefer, både på plats och på distans
Om gruppen:
Du blir en del av en trevlig HR-grupp med HR-partners och rapporterar till regionens HR-chef. Tillsammans driver vi utvecklingsarbetet inom HR området.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i HR-rollen och drivs av att arbeta nära verksamheten och affären, samt som trivs med att utveckla både dig själv och andra. Du är en kommunikativ och relationsskapande person som tycker om att arbeta både självständigt och i team. Du relaterar till andra på ett lyhört och förtroendeingivande sätt.
Peabs värdegrund JUPPen - jordnära, utvecklande, pålitlig och personlig - är viktig för oss och vi söker dig som personifierar dessa värden.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet av brett HR-arbete, både operativt och strategiskt
Erfarenhet av facklig samverkan och konsultativt chefstöd på olika nivåer
Akademisk examen inom HR-området eller motsvarande
Körkort och tillgång till egen bil då resor förekommer i tjänsten
Sök tjänsten idag!
Vi strävar efter en mångfaldig arbetsplats och uppmuntrar alla kvalificerade kandidater att söka, oavsett kön, ålder, etnicitet eller bakgrund. För att främja en dynamisk och inkluderande HR-grupp ser vi gärna ansökningar från alla som vill bidra till en jämnare könsfördelning då Peab kontinuerligt arbetar för mångfald och jämlikhet i byggbranschen.
Urval sker löpande och vi kan därför komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Om du har några frågor om tjänsten kontakta Rekryteringsspecialist Frida Thorén på e-post: frida.thoren@peab.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
recruiter
Emilie Hägglöf emilie.hagglof@peab.se Jobbnummer
9890460