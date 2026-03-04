HR-partner
Swedish Dla Agro AB / Administratörsjobb / Kalmar Visa alla administratörsjobb i Kalmar
2026-03-04
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedish Dla Agro AB i Kalmar
, Borgholm
, Oskarshamn
, Uppvidinge
, Alvesta
eller i hela Sverige
Är du en driven HR Partner som trivs med att arbeta nära verksamheten och stötta chefer i det dagliga HR-arbetet? Vill du arbeta brett med praktiska HR-frågor och vara ett stöd i hela medarbetarprocessen? Då ska du söka tjänsten som HR Partner på Swedish Agro!
Vi söker en HR Partner som kan stötta verksamheten i det dagliga HR-arbetet. Du arbetar nära chefer och ledningsgrupp och bidrar till att vi fungerar väl som arbetsgivare. Tjänsten är ett föräldrarvikariat på cirka 1 år med placering på vårt huvudkontor i Kalmar.
DITT ANSVARSOMRÅDE Vi erbjuder en självständig och varierad roll som HR Partner med operativt ansvar för HR-processerna i hela medarbetarcykeln. Du arbetar nära chefer och verksamheten och stöttar i frågor som rekrytering, rehabilitering, fackliga kontakter, chefsstöd, uppföljningar, arbetsmiljö och medarbetarutveckling. Rollen innebär även samordningsansvar för arbetsmiljöarbetet och skyddskommittén samt stöd i ledarskap och kompetensförsörjning.
Du blir en del av vår HR-avdelning och arbetar nära en HR-kollega som är placerad på kontoret i Skurup men även HR- kollegor inom koncernen. I rollen förekommer resor under året, exempelvis till mässor, konferenser och besök på några av våra övriga anläggningar.
DIN PROFILDu är driven och trivs med varierade arbetsuppgifter. Vi söker dig som har arbetat brett inom HR gärna i en liknande roll, och har en relevant högskoleutbildning. Du är proaktiv, strukturerad och kan ta ansvar för dina uppgifter. Du arbetar effektivt, är flexibel och har lätt för att skapa ordning i ditt arbete. Du kommunicerar väl och har goda kunskaper i både svenska och engelska, som är vårt koncernspråk. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och drivkrafter.
Vidare ser vi att du har:
B körkort
VAD BLIR DU EN DEL AV?Swedish Agro
På Swedish Agro skapar vi värde för svenskt lantbruk genom att vara en helhetsleverantör för den enskilda lantbrukaren och erbjuder insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Vi representerar branschens ledande maskinvarumärken CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO och har en av Europas modernaste foderfabriker som tillverkar foder för flera djurslag. Vi har en gemensam tro på att vi är starkare tillsammans och arbetar för långsiktighet, kvalitet och lönsamhet.
ÄR DU INTRESSERAD?Så ansöker duOm du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan redan idag genom att klicka på "ANSÖK". Vi håller intervjuer löpande och kan komma att avbryta sökandet när vi funnit rätt kandidat. På Swedish Agro tror vi att mångfald stärker både samarbetet och hur vi löser uppgifter. Vi strävar efter en inkluderande arbetsmiljö där olika perspektiv kan bidra till utveckling. Är detta intressant, hoppas vi höra från dig! Sista ansökningsdagen är den 31 mars.
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Alexandra Olander HR- chef, +4672-598 80 59
VI ERBJUDER Starkare tillsammansPå Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans - över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, engagemang och inflytande.
EN INTERNATIONELL KONCERNVi vill skapa värde! För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.Swedish Agro är en del av Danish Agro-koncernen, med mer än 5 000 kollegor fördelat på 100 företag i 15 länder. Våra medarbetare är kärnan i vår förmåga att skapa värde - från fält till skärm, och att varje dag bidra till ett lantbruk i världsklass, samtidigt som vi driver den digitala och gröna omställningen i branschen. Detta gör vi genom att stärka, och utveckla branschen, och inte minst varandra. Och vi behöver dig också!
Är du mer nyfiken på Danish Agro- koncernen? Se vår koncernfilm här! Ersättning
fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Dla Agro AB
(org.nr 556858-3081) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9777965