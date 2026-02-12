HR-partner
Statens Energimyndighet / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-02-12
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Energimyndighet i Eskilstuna
, Västerås
, Arboga
, Enköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Energimyndigheten har flera nya uppdrag och behöver nu förstärka HR-enheten med en HR-partner. Har du flerårig erfarenhet av utvecklingsinriktat HR-arbete och ledningsstöd i offentlig sektor? Sök tjänsten idag och bidra till en framtid med hållbar energi för alla!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - verksamhetsnära chefsstöd
Som HR-partner arbetar du nära verksamheten och ger stöd till myndighetens chefer. Du är deras första kontakt i frågor som rör HR och ansvarar för att ge strategisk rådgivning samt ett kvalificerat och konsultativt stöd.
Du arbetar proaktivt genom att tidigt identifiera utmaningar och möjligheter inom HR-området. Utifrån dessa analyser bidrar du med lösningar som stärker verksamhetens förmåga att möta både kortsiktiga och långsiktiga behov av kompetens och utveckling.
I ditt dagliga arbete utgår du från gällande arbetsrätt för statlig verksamhet, relevant lagstiftning och den statliga värdegrunden.
Du samarbetar nära kollegorna på HR-enheten för att tillsammans utveckla och införa enhetliga arbetssätt, processer och riktlinjer. Genom ditt arbete bidrar du till att stärka både verksamhetsområdets och hela myndighetens förmåga att nå sina strategiska mål.
Energimyndigheten växer fort och nya uppdrag påverkar myndigheten. I takt med detta finns det stora möjligheter att själv vara med och forma och utveckla rollen efter din kompetens och myndighetens behov.Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom exempelvis personalvetenskap eller annan för tjänsten relevant inriktning. Du har flerårig erfarenhet av att i närtid arbetat strategiskt och operativt med HR-arbete i offentlig sektor. Du har stöttat chefer i komplexa personalärenden samt har erfarenhet av HR-arbete inom beredskap och säkerhetsfrågor. Du har även goda kunskaper inom arbetsrätt och tillämpning av kollektivavtal. Vidare ser vi att du har ett starkt driv och engagemang för HR-frågor och trivs i organisationer i tillväxt och förändring.
Du behöver kommunicera väl i tal och skrift på både svenska och engelska samt ha goda kunskaper i moderna IT- system och program. Du har även svenskt medborgarskap med anledning av att tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet från något eller flera av följande områden:
• Erfarenhet av HR-arbete inom det statliga avtalsområdet
• Utbildning inom statlig arbetsrätt
• Arbete med nära chefsstöd hos statlig arbetsgivare
• Erfarenhet av HR-arbete inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som HR-partner på Energimyndigheten behöver du vara utvecklingsinriktad och ha ett strategiskt arbetssätt, kombinerat med en mycket god kommunikativ förmåga.
Du bygger och upprätthåller förtroendefulla relationer genom att vara nyfiken, lyhörd och samarbetsinriktad. Du är tydlig, strukturerad och har god förmåga att prioritera, med ett starkt fokus på leverans och resultat.
Vi söker dig som har hög drivkraft, gott säkerhetsmedvetande och ett genuint intresse för rollen.Om företaget
HR-enhetens elva medarbetare arbetar tillsammans operativt och strategiskt med att driva och utveckla HR-frågorna inom myndigheten. Verksamheten är i fokus och cheferna ska ges rätt förutsättningar att utöva ett gott ledarskap samt för att Energimyndigheten ska vara en attraktiv arbetsgivare med en god kompetensförsörjning.
Vårt erbjudande
Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation - samtidigt som du kan ha balans i livet.
Tjänsten är placerad i våra fina lokaler i centrala Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Västerås och andra närbelägna städer. Här arbetar vi aktivitetsbaserat, har flexibla arbetstider och möjligheter till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, föräldraledighet, tjänstepension samt möjlighet till förmånscykel och ledighet på klämdagar. Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering vid myndigheten.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast 8 mars 2026.
Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vårt ansökningsformulär på vår webbplats - märk då din ansökan med diarienummer 2026-001299. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du oss på HR. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska och de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande HR-chef Elin Lehto på 016-544 23 05 eller HR-partner Jenny Bolinder på 016-544 24 25.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), http://www.energimyndigheten.se/ Arbetsplats
Energimyndigheten Jobbnummer
9739794