HR-partner
2025-12-12
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1300 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Kommunen är utsedd till årets kvalitetskommun samt superkommun under 2025. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Är du trygg, engagerad och bra på att skapa goda relationer? Vill du arbeta nära chefer och stötta dem med din förmåga inom personalfrågor och bidra med värdeskapande lösningar? Då är du den HR-partner vi söker! Mörbylånga kommun söker nu en driven och engagerad HR-partner som vill bidra med sin erfarenhet och kompetens. Vårt team består av fyra HR-partners och HR- chef. Du kommer till ett team med stort engagemang, gott samarbete och ett öppet och inkluderande arbetsklimat.
Som HR-partner är du ett viktigt stöd till våra chefer i både operativa och strategiska HR-frågor. Du arbetar brett med allt från arbetsrätt och rekrytering till kompetensutveckling och förändringsarbete. Rollen innebär att du är en rådgivare, bollplank och drivande kraft i att utveckla våra HR-processer.
Som HR-partner kommer du att:
• Stötta chefer i personalfrågor, arbetsrätt och rehabilitering.
• Driva och utveckla HR-processer och rutiner.
• Driva och utveckla digitalt chefsstöd inom HR-området.
• Delta i rekryteringsarbete och kompetensförsörjning.
• Bidra i förändrings- och utvecklingsprojekt.
• Säkerställa att HR-arbetet följer lagar, avtal och riktlinjer.
• Identifiera behov och bidra till chefernas kompetensutveckling, samt skapa och leda utbildningar för kommunens chefer.
Som HR-partner har du ett nära samarbete med dina kollegor inom enheten samtidigt som du tar eget ansvar och driver HR-frågorna inom ditt ansvarsområde. Då rollen innebär självständigt arbete krävs det att du har god tilltro till din egen förmåga och har modet att fatta beslut.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom HR, personalvetenskap eller likvärdig inriktning. Du bör ha erfarenhet av brett HR-arbete, gärna inom offentlig sektor. Du har god kunskap om arbetsrätt och kollektivavtal och förmåga att arbeta självständigt och driva processer framåt. Det kan vara meriterande om du har erfarenhet av systemen Stratsys, Qlik, esMaker, InfoCaption och Adato.
För att trivas ser du ingen arbetsuppgift som varken för stor eller liten, utan tar dig an de uppgifter som behöver göras med engagemang. Som person är du serviceinriktad, lösningsorienterad och har lätt för att arbeta systematiskt med flera arbetsuppgifter samtidigt. Du prioriterar samt driver ditt arbete framåt på ett självständigt och genomtänkt sätt. Du ska också vara lyhörd, dvs du är bra på att förstå behov och skapa goda relationer samt vara trygg och tydlig och därmed våga stå för din sak och kommunicera klart.
Vårt erbjudande
* Ett stimulerande och varierat arbete med stort ansvar.
* Möjlighet att påverka och utveckla HR-arbetet i årets kvalitetskommun.
* Ett kompetent och engagerat team som stöttar varandra.
* Goda möjligheter till kompetensutveckling och karriär inom HR.
* En arbetsplats som värdesätter nyfikenhet, innovativförmåga och kreativitet.
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
