HR-koordinator
2026-01-24
Är du en noggrann och serviceinriktad person med erfarenhet av HR-administration och lönesystem? Vi söker nu en HR-koordinator till ett uppdrag med start omgående tills årsskiftet. Välkommen in med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett välkänt bolag inom e-handelsbranschen som varje dag arbetar för att skapa enkla och inspirerande köpupplevelser för sina kunder. Här möts du av en varm och engagerad kultur där samarbete, ansvar och utveckling står i fokus. Teamet du blir en del av består av sex personer inom People & Culture - ett härligt gäng med hög energi, omtanke och starkt engagemang för både verksamhet och medarbetare.
I rollen som HR-koordinator är du en nyckelperson i det dagliga HR- och lönearbetet, och fungerar som en viktig länk mellan HR och lönefunktionen. Du säkerställer att information och avtal hanteras korrekt genom hela processen, med fokus på administration och datahantering. Du förväntas ta eget ansvar och snabbt sätta dig in i rutiner.
Du erbjuds
Du blir en del av ett välfungerande team med erfarna kollegor som stöttar varandra. Möjlighet till flexibilitet med att arbeta hemifrån finns om det fungerar bra för rollen.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera HR- och löneadministration, inklusive avtalshantering, systemuppdateringar och attestflöden. Du fungerar som ett stöd för chefer och säkerställer korrekta dataflöden till lönefunktionen.
• Hantering av anställningsavtal och personaladministration
• Löpande uppdatering av personal- och lönedata i system (Workday/Flex)
• Attestflöden inför lönekörningar och granskning av nettolöner
• Stöd till chefer i frågor kring löneändringar och titlar
• Kontakt med extern lönepartner och uppföljning av HR-relaterade frågor
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet och kunskap av HR-administration som bedöms relevant
• Kunskap om avtalshantering
• Erfarenhet av att arbeta i ett digitalt HR- eller lönesystem (t.ex. Workday eller Flex)
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
• En avslutad gymnasieutbildning
Det är meriterande om du har
• Kunskap i systemet HR+8
• Gedigen kunskap och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning inom HR eller liknande som bedöms relevant
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
• Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Enligt avtal Så ansöker du
