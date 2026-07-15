HR-konsult till Skaraborgs Sjukhus!
Västra Götalandsregionen / Personaltjänstemannajobb / Skövde Visa alla personaltjänstemannajobb i Skövde
2026-07-15
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, Tibro
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eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Skaraborgs Sjukhus söker din HR-kompetens!
Trivs du i en lärande organisation med varierande och utvecklande arbetsuppgifter?
Vill du bygga och vårda förtroendefulla relationer i nära samarbete med chefer och kollegor?
Lockas du av kunskapsbaserad HR‐konsultation där värdeskapande står i fokus?
HR-enheten på Skaraborgs Sjukhus består idag av ca 30 medarbetare med bred erfarenhet inom olika HR-områden. Av dessa arbetar halva gruppen med schemafrågor och arbetstidsregistrering och övriga arbetar med HR-frågor inom kompetensförsörjning, lön, arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap. Vi har en central roll i sjukhusets organisation där vi strategiskt såväl som operativt stöttar kärnverksamheten i frågor som spänner över hela HR-området. Vårt arbetssätt är konsultativt och processinriktat.
Hos oss står teamkänslan i centrum. Vi samarbetar tätt, delar kunskap och hjälper varandra för att ge bästa möjliga stöd till verksamheten.Du möjligheten att växa i din HR‐profession, fördjupa dig inom våra HR‐processer och samtidigt bidra till att stärka hälso- och sjukvården i Skaraborg!Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Som HR‐konsult arbetar du nära sjukhusets kärnverksamhet tillsammans med engagerade kollegor. Rollen innebär ett brett och varierat HR‐arbete där du stöttar chefer och samverkar med funktioner inom den sjukhusgemensamma staben.
Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp som HR‐representant och leder HR‐gemensamma processer inom ditt verksamhetsområde. Arbetet är både proaktivt och konsultativt och omfattar bland annat kompetensförsörjning, lön, arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom HR/personal eller motsvarande.
Några års erfarenhet av brett HR‐arbete.
God kommunikativ och pedagogisk förmåga.
Som person trivs du i en relationsskapande roll där samarbete och konsultativt stöd är centrala inslag. Du har ett strukturerat men samtidigt flexibelt arbetssätt och kan se situationer ur flera perspektiv.
Det är meriterande om du har erfarenhet av chefsstöd i HR‐relaterade frågor samt utbildning inom HR‐processer.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker som tidigast efter annonsens utgång på grund av semestrar.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-enheten (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Förvaltningskontoret, HR-enheten Kontakt
Vision Vision 0500-431944 Jobbnummer
10003829