HR-konsult till Kalmar
Polismyndigheten, HR-avdelningen / Administratörsjobb / Kalmar Visa alla administratörsjobb i Kalmar
2025-11-14
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, HR-avdelningen i Kalmar
, Växjö
, Kristianstad
, Linköping
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Rekrytering och bemanning är en enhet inom HR-avdelningen vars kärnuppdrag är att stödja Polismyndigheten i kompetensförsörjning där vi möter verksamhetens behov av tillväxt och kompetens. Enheten ansvarar för att tillhandahålla ett professionellt, tillgängligt, rättssäkert, enhetligt och likvärdigt stöd inom rekrytering och bemanning. Enheten ansvarar även för den nationella introduktionsprocessen av nyanställda, chefsförsörjning samt myndighetens arbete med att attrahera rätt kompetens och behålla den kompetens vi redan har. Uppdraget att attrahera och behålla tar sin utgångspunkt i att stärka myndighetens arbetsgivarerbjudande med syfte att skapa en attraktiv arbetsplats. Vidare ansvarar enheten för myndighetens personalarkiv.
Rekrytering och bemanning stödjer verksamhet i Polisregion Syd som är organiserad i fem polisområden: Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg, Malmö, nordvästra Skåne och södra Skåne som tillsammans är indelade i 20 lokalpolisområden. Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag genom att rekrytera medarbetare till Polismyndigheten. Uppdraget innebär att självständigt driva parallella rekryteringsprocesser och agera konsultativt HR-stöd till rekryterande chefer inom ditt ansvarsområde. Hos oss har du en viktig roll att kvalitetssäkra våra rekryteringsprocesser och säkerställa att regelverk och administrativa riktlinjer efterföljs. Det är en självklarhet att vi arbetar gemensamt i gruppen för att bidra till våra gemensamma mål och löpande utveckling. Vid behov kan andra arbetsuppgifter inom HR områdets palett förekomma.
Många delar av arbetet sker i digitala miljöer och du förväntas ha förmåga att ta till dig och använda digitala verktyg på bästa sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Att vara ett konsultativt stöd till rekryterande chef under rekryteringsprocessen
• Att självständigt driva flera parallella rekryteringsprocesser från kravprofil och annonsering till urval, intervjuer, referenstagning och tillhörande administration
• Att hantera administrativa uppgifter såsom arkivering och utlämnande av allmänna handlingarKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Relevant eftergymnasial utbildning, företrädelsevis inom HR-området eller motsvarande kunskap förvärvade på ett annat sätt i kombination med utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst tre års aktuell erfarenhet av att självständigt och konsultativt driva hela rekryteringsprocesser mot chefer
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av kompetensbaserad intervjuteknik
• Erfarenhet av att använda arbetspsykologiska tester i rekrytering
• Erfarenhet av rekrytering inom offentlig verksamhet, gärna statlig sektor Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss behöver du ha ett strukturerat arbetssätt och förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt. Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på att du är kommunikativ och har hög integritet, egenskaper som gör att du bygger förtroendefulla relationer inom organisationen och kan anpassa ditt bemötande efter situation och person samtidigt som du tryggt förhåller dig till fastställda processer, riktlinjer och lagstiftning. Genom din förmåga att samarbeta bidrar du till gynnsamma effekter på gruppens gemensamma mål och arbetar för ett klimat som präglas av utveckling, delaktighet och arbetsglädje.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetsort: Kalmar
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: HR-konsult
Anställningsbenämning: Handläggare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB286/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, HR-avdelningen Kontakt
HR-konsult
Mirjana Daneskär mirjana.daneskar@polisen.se Jobbnummer
9604380